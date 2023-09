Bagnaia señala que sufre al frenar la Ducati en India

Pecco Bagnaia pudo salvar este sábado una segunda posición en la carrera al sprint del Gran Premio de India de MotoGP. El líder del Mundial no ofreció las mejores sensaciones en los entrenamientos del viernes, pero poco a poco fue encontrándose mejor tras trabajar con sus mecánicos, como viene siendo costumbre, para al menos alcanzar la zona del podio, a la que parece abonado en el peor de los casos.

Y lo cierto es que la prueba corta, que tuvo que ser retrasada por la lluvia para finalmente disputarse prácticamente en seco, cumplió el guion establecido: Jorge Martín venció con claridad sobre un Pecco que nunca estuvo en posición de plantarle cara. Sin embargo, el italiano sí pudo beneficiarse del incidente de su compatriota Marco Bezzecchi, quien tenía ritmo para ganar. Tras verse involucrado en un toque con Luca Marini, el #72 desapareció del Top 3, aunque acabó remontando hasta la quinta plaza para quedarse a las puertas del podio.

Tras la carrera, el propio Bagnaia celebró que la carrera pudiera disputarse en seco y remarcó la suerte que tuvo por no tener a Bezzecchi delante, lo que con casi toda seguridad le habría relegado a la P3, como ya ocurrió en Misano, aunque allí estaba afectado por la lesión. El líder del Mundial achacó su ritmo inferior a problemas con la Ducati en frenada, que le están afectando en dos de las últimas carreras.

"Hemos tenido mucha suerte de que las condiciones hayan sido mejores en la carrera, estoy disfrutando el circuito, es muy bonito", empezó diciendo el #1. "Hemos hecho una buena carrera, pero terminar segundo hoy era el máximo que podíamos dar, tenemos que estar contentos".

"He tenido suerte de que Bezzecchi ha tenido problemas, el accidente de la primera curva, porque si no era tercero otra vez. Estamos trabajando mucho, era normal viendo también la clasificación. Todavía nos falta algo en la frenada, es donde normalmente marcamos la diferencia y me está costando muchísimo en las dos últimas carreras. Tenemos que entender por qué", siguió.

Posteriormente explicó mejor el problema: "Tenemos un chattering que no sabemos por qué [es]. Tenemos que mirarlo todo porque no hemos cambiado nada y la moto ha empezado a hacer esto. No nos ayuda, porque la moto es como un toro en la frenada, y no sabemos por qué".

De cara al domingo Bagnaia no descarta mejorar más, pero el escollo sigue estando en los frenos: "No tengo nada de confianza al soltar los frenos. Hemos mejorado ya muchísimo desde el viernes, pero cuando tengo que frenar tengo que apretar mucho, y hasta que no estoy bien parado no puedo entrar [en curva], como es normal. Esto nos hace perder mucho tiempo a mitad de curva. Como he dicho trabajamos como siempre, con serenidad, que es lo importante. Ya sabemos que hay algo que ver y vamos a mañana, seguramente será diferente", siguió.

Por último, el transalpino destacó la pintura de los pianos como uno de los posibles problemas de cara a correr en condiciones de mojado, que no se descartan para la carrera larga: "No hemos rodado en mojado porque estaba seco, y donde había un poco de agua era humedad, no agua. Así que no sabemos. Lo que nos frena un poco, el problema, puede ser la pintura [de los pianos]. Tiene poco agarre en seco, en agua podría ser peor. En todo caso hemos tenido suerte de que se ha secado mucho", finalizó.

Luca Marini, VR46 Racing Team Accidente en la salida del Sprint 1 / 52 Foto de: M Saad Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 2 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 4 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 5 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo LCR Honda 7 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 9 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 12 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 13 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 14 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 15 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo LCR Honda 16 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 17 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 20 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 24 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 25 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 26 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo LCR Honda 27 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 28 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 31 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 32 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 33 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 34 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 35 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 36 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 37 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 38 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 39 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 40 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 41 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 43 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 44 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo LCR Honda 45 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 46 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 47 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 48 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 49 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team Accidente en la salida del Sprint 50 / 52 Foto de: M Saad Luca Marini, VR46 Racing Team Accidente en la salida del Sprint 51 / 52 Foto de: M Saad Luca Marini, VR46 Racing Team Accidente en la salida del Sprint 52 / 52 Foto de: M Saad