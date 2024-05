Bagnaia dice que su segunda moto "hacía cosas rarísimas"

Colocado el segundo en la parrilla de salida, el arranque del actual campeón este sábado fue diametralmente opuesto al de Marc Márquez. Mientras el español pasó del 13º puesto al segundo en la primera vuelta, Pecco Bagnaia perdió 13 posiciones y cruzó el 15º ese primer giro.

Nada más apagarse los semáforos, la Desmosedici con el número #01 se encabritó, circunstancia que actualmente, con la igualdad mecánica que hay, penaliza mucho más que antes. Tras un par de sustos y una salida de pista, el turinés decidió enfilar el carril de los talleres para que los técnicos se pusieran a analizar qué pasaba con su moto. A la espera de que Ducati se pronuncie al respecto, evidente es que el punto de partida es responsabilidad suya, dado que fue la caída que sufrió en los últimos instantes de la QP2, aquello que le llevó a salir a la sprint con la segunda moto.

A pesar de estar configuradas de la misma forma, siempre hay ligeras diferencias entra una unidad y otra, aunque mucho menores que los que sintió Bagnaia y le llevó finalmente a retirarse. "La segunda moto tenía algo que no funcionada como yo esperaba. En la salida ya se me levantó muchísimo, y después, rodando detrás de otros pilotos, me hizo cosas rarísimas. Están analizando qué ha pasado, pero no es fácil", resumió el corredor de Ducati.

"Salí a la carrera con la segunda moto después de la caída en la cronometrada. La primera estaba lista, pero decidimos no arriesgarnos. Mañana saldré con la buena", ahondó el piloto de la academia de pilotos de Valentino Rossi, que con este reciente fiasco se ve superado por Enea Bastianini en la tabla de puntos, en la que ahora es el tercero, a 29 puntos de Jorge Martín, el ganador y líder del Mundial. "La verdad es que no te imaginas que una cosa así pueda pasar. Es verdad que las dos motos nunca son idénticas, pero normalmente te adaptas", reflexionó Bagnaia, más enfadado que frustrado, consciente de que el resbalón de por la mañana fue el punto de inicio de rodo: "Me cabrea pensar que esta situación viene dada por un error mío".

Una vez logre serenarse, este domingo tendrá la oportunidad de resarcirse en la carrera larga, en la que acostumbra a dar un paso adelante. "En cuanto a ritmo, creo que Jorge y yo estábamos por delante. Confiaba en poder jugarme la victoria con él y espero que sea así mañana", remachó.