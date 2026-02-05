Bagnaia promete "decidir muy pronto" sobre su futuro

Los rumores que sitúan a Pedro Acosta e , en Ducati para 2027 colocan a Pecco Bagnaia en una posición muy delicada, que parece no poder evitar. El campeón del mundo 2022-2023 no se hace ilusiones, consciente de que ya no es la opción prioritaria de Ducati, que apuesta primero por Marc Márquez. Pero el italiano también entiende que su fallida temporada de 2025 juega en su contra.

"Está claro que una temporada como la del año pasado puede ponerte en una mala posición", admite , después de haber pasado el campeonato luchando contra una versión 2025 de la Ducati que ya no entendía y con la que no conseguía, salvo esporádicamente y sin siquiera comprenderlo, expresar todo su talento como piloto.

Aunque se siente mucho mejor esta semana, tras tres días de pruebas en Sepang que han marcado la reanudación, su regreso a la primera línea parece llegar con retraso respecto a la impaciencia del mercado de fichajes, especialmente precoz y abierto este año.

Cuando se le preguntó este jueves si le resultaba frustrante no poder demostrar que ha progresado y que el año pasado fue una anomalía, Bagnaia respondió con una sonrisa y su filosofía habitual : "Así son las cosas. Vivimos en un mundo en el que todo va muy rápido, así que hay que ser rápido".

¿Está Pecco Bagnaia llegando al final de su aventura con Ducati? Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire vía Getty Images

Recientemente, Bagnaia aún esperaba poder concentrarse en las primeras carreras de la temporada antes de afrontar la cuestión de su futuro. Al final, es muy probable que no tenga la oportunidad de hacerlo, ya que los puestos más codiciados están empezando a asignarse aquí y allá. Sin embargo, afronta esta situación sin rencor, ya que dice comprenderla.

"Jorge Lorenzo dijo algo muy acertado", señala, "y es que te recuerdan tal y como eras en tus últimas carreras. Es normal que sea así, es justo. Es cierto que desde hace tres o cuatro años los contratos se deciden mucho antes, pero así son las cosas y, sinceramente, me parece muy bien".

"Muchas oportunidades" entre las que elegir

En cuanto a dónde le llevará el futuro, Pecco Bagnaia se niega a dar demasiados detalles. Sin embargo, asegura que tiene opciones. "Sigo negociando. Tengo muchas oportunidades y solo hay que tomar una decisión", afirma.

Y añade al micrófono de la página web oficial de MotoGP, cuando le informan de queÁlex Márquez tiene previsto tomar una decisión antes del inicio del campeonato, a finales de mes : "Estamos más o menos en la misma situación. Tengo muy buenas oportunidades sobre la mesa y voy a decidir muy pronto".

El piloto de 29 años solo da una pista cuando se le pregunta sobre la posibilidad de correr para un equipo satélite, en referencia a los rumores que lo sitúan en VR46 : "Creo que soy un piloto de primera línea, así que mis ambiciones deben llevarme a estar ahí. Hay muchas oportunidades y lo que he hecho bien en los últimos años claramente me ayuda en este momento. Pero sin presión ni prisas, tomaré la decisión que considere más acertada".