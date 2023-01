Bagnaia quiere emular a Rossi y repetir el título de MotoGP

Cargar reproductor de audio

El italiano ha sido el gran protagonista de la presentación, este lunes, del equipo Ducati 2023. Campeón del mundo el pasado año, algo que la marca italiana no lograba desde 2007 con Casey Stoner, Pecco Bagnaia no solo ha llevado a lo más alto al fabricante de Borgo Panigale, si no que, además, lucirá el número 1 en su moto, algo que en MotoGP no sucedía desde 2014 cuando el propio Stoner lo hizo por última vez tras ganar la corona con Honda.

Tras la presentación del equipo, Bagnaia aseguró estar preparado para defender este año el campeonato conquistado, aunque recordó que la empresa no es un objetivo sencillo.

"Estoy preparado, ya lo estaba el año pasado, pero entonces cometimos algunos errores. Hemos aprendido de aquello, así que creo que vamos a partir de una mejor situación. Estoy bastante tranquilo en ese sentido, aunque se perfectamente que defender el título es una cosa muy difícil, si no me falla la memoria solo Marc Márquez y Valentino Rossi lo han logrado. Tendremos que armarnos de mucha determinación, pero soy extremadamente ambicioso y estoy decidido a volver a triunfar", explicó el campeón.

Tras una temporada 2021 con una moto que entonces se catalogó de perfecta, la Desmosedici GP22 tuvo problemas en los primeros meses de la temporada, un obstáculo que el piloto no espera que se repita, aunque es consciente de que siempre se puede mejorar.

"Seguramente donde más puede mejorar la moto es en condiciones de mojado, el año pasado sufrimos un poco en ese aspecto. La cuestión es que hay que cometer errores para entenderlos, así que espero que se limite a esto de aquí, aunque necesito crecer en muchos aspectos. Mi planteamiento en MotoGP fue muy particular, porque pasé de estar rezagado, también por el problema de la tibia, a jugarme el título al año siguiente. Las cosas vinieron muy deprisa, pero soy una persona extremadamente metódica, así que tardo un tiempo en entender las cosas y hacerlas mías. Por eso creo que puedo mejorar en todos los aspectos, especialmente en mojado".

A nivel personal, Bagnaia no cree que este título le haya cambiado y afrontará con la máxima humildad el curso que arranca.

"No siento que el título me haya cambiado como persona, ahora creo que soy un piloto más completo, pero siendo siempre el mismo".

Pese a que el italiano no ha parado de atender compromisos y eventos para celebrar un título que tanto ha costado que volviera a Italia, Pecco asegura haber vivido un gran invierno y estar preparado.

"El invierno ha sido largo, hemos tenido que atender muchos compromisos tras haber conseguido el título, pero me siento un afortunado, un privilegiado de hacer lo que me gusta. Al final ir rápido también lleva a hacer estas cosas aquí. Está bien que sea así, es bonito que haya cercanía con el público. Al final, hacer estas cosas siempre tiene un lado positivo. Hay veces que te sientes más cansado, pero siempre lo haces con una sonrisa, porque tienes que respetar a la gente que te admira. Y de todos modos, tenía mis días libres, estuve con mi familia y mi futura esposa, así que fue un invierno muy agradable", zanjó el de Turín.

Ducati pondrá en pista la Desmosedici GP2 con Bagnaia y Enea Bastianini en los test de pretempora de Sepang, del 10 al 12 de febrero próximos.

