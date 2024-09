Bagnaia, sobre la radio en MotoGP: "Me llevaré multas en cada carrera como Jordan"

Pecco Bagnaia ha cerrado con buenas sensaciones el último test oficial de la temporada 2024 de MotoGP. Tras el Gran Premio de San Marino, en el que no pudo vencer en casa a Marc Márquez, el vigente campeón del mundo se subió a la Desmosedici GP24, que incorporó algunas mejoras aerodinámicas en el carenado, aunque el piamontés no las probó.

Ducati no pudo llevar a las pruebas un primer prototipo de la GP25 que se usará en la próxima campaña, tal y como confirmó Davide Tardozzi, pues el modelo aún está en desarrollo. Pero con la máquina de este año, el turinés fue capaz de comandar la tabla de tiempos con un registro de 1:30.619, a tres décimas del tiempo con el que se llevó la pole el pasado sábado, y por delante de Franco Morbidelli y Enea Bastianini.

Tras completar el test, Bagnaia compareció ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com, e hizo un resumen de la jornada: "Hice mucho trabajo de cara a 2025. No probé el carenado nuevo, Martin y Bastianini sí, y quedaron contentos. Estuve muy centrado en otras cosas, porque nuestra moto todavía tiene que mejorar en algunos. Por desgracia, son cosas que no podemos utilizar este año, porque hay que desarrollarlas un poco más, y me refiero a la electrónica. Todavía tenemos algo de margen, pero hoy era difícil entender algo, porque los tiempos eran prácticamente idénticos con goma nueva o usada".

"Hice 1:30.9 con un neumático medio que tenía 22 vueltas, luego puse uno nuevo e hice 1:30.6. Pero si hubiera querido hacer un 'time attack' con ese compuesto medio habría hecho 1:30 bajo por cómo estaba la pista hoy. Pero no tenía ningún sentido", siguió. El #1 explicó por qué no probó esas mejoras aerodinámicas: ya lo hizo en el pasado, pero no le gustaron las sensaciones que notó. "Probé esta aerodinámica el fin de semana de Silverstone, pero la puse e inmediatamente la quité, porque no me gustaba".

Lo que sí probó Bagnaia fue el nuevo sistema de radio que testaron algunos pilotos, como Fabio Quartararo, y que el Mundial de MotoGP prevé implantar en la próxima campaña para las comunicaciones desde Dirección de Carrera. Al italiano no le gustó, y prevé que se llevará más de una multa por no utilizarlo, al igual que Michael Jordan en su día en la NBA, sobre todo por cómo es la tecnología más allá del concepto de la llegada de la radio, como en la Fórmula 1.

"Creo que me llevaré multas, como Jordan, en cada carrera, porque no usaré nada de eso. A Jordan le ponían una multa en cada partido porque usaba zapatillas rojas (tenían que ser blancas). He probado el sistema y 'te aprieta en el hueso' (duele): sólo con que pases 30 segundos con los dedos en él (para activarlo), empieza a doler, imagina durante 40 minutos pilotando. No tiene sentido, así que me pondrán multas. Tenemos todos los sistemas posibles para estar avisados de cualquier cosa: el 'dashboard', la pizarra, así que no hacen falta otras comunicaciones que puedan distraernos. Pilotamos motos que no nos lo permiten".

Lo que sí gustó a Bagnaia fue el nuevo neumático delantero que Michelin prevé utilizar en 2025, con el que se estuvo rodando un rato después de un parón para comer: "Me encanta. Era algo que realmente necesitaba. Soy un piloto que utiliza mucho el freno para entrar en curva, y este compuesto me parece súper bueno en ese sentido. Probablemente, dificulta un poco los cambios de dirección, porque es un poco más pesado, pero me gusta mucho el agarre y la forma en que te permite empujar la goma. Además, la sensación es que cuando estás detrás de otra moto sientes menos el problema de las presiones, así que puede ser un paso adelante. Me gusta mucho y espero que lo usen el año que viene".

"La verdad es que (el neumático) frenaba como un demonio. Mi problema con la goma que tenemos ahora es que no puedo frenar como me gustaría, porque el compuesto delantero no aguanta. Con éste, en cambio, tengo mucho más margen. Decidí intentar forzarlo en las curvas 2 y 4, donde si me hubiera caído no habría pasado nada porque son lentas, para ver si había algún movimiento, o se cerraba la parte delantera, pero aguantó muy bien. Creo que es el mayor paso adelante que han dado en los últimos años", siguió.

Bagnaia incluso pudo hacer una comparativa entre su Ducati y la Honda mientras lo probaba: "Sólo había 30 minutos para probar este neumático. Estaba un poco por detrás de Joan Mir, pero 'desafortunadamente' mi motor es demasiado potente. Estaba detrás en la curva 1, pero luego le adelanté saliendo de la 6, antes incluso de meter tercera marcha. Es increíble, porque su velocidad punta no es mala, pero es extraño lo lenta que es (la Honda) en aceleración".

Por último, el segundo clasificado de la general comentó cómo se encontraba físicamente: "Esta mañana me he tomado un analgésico de liberación lenta que me ha ido muy bien. Luego, también me he puesto dos parches en los puntos que me dolían que me han ayudado mucho. El efecto duró, así que estuve bastante bien", finalizó.