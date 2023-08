Bagnaia: la lluvia complicó todo, pero sigo de líder

Ni el viernes ni el sábado Pecco Bagnaia dio la sensación de tener controlado el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, en el que, por primera vez, se quedó fuera de los puntos en la sprint del sábado, celebrada en condiciones de lluvia.

Este domingo, sin embargo, el italiano dio la vuelta a la tortilla con una solidez aplastante, se puso primero en los compases iniciales y mantuvo un ritmo que le permitió liderar sin dificultad, incluso Marco Bezzecchi, tratando de presionarle, se fue al suelo, lo que parecía dejar la victoria en bandeja a Pecco.

Sin embargo irrumpieron en escena las Aprilia, sobre todo la de Aleix Espargaró, que remontó, se pegó a Bagnaia y cuando apareció la lluvia al final supo esperar su momento para batirle en la última vuelta.

"Ha sido una carrera complicada. He tratado de ponerme en cabeza, controlar y apretar. Pero escogimos el neumático blando delantero por la temperatura, pero iba un poco al límite. Era muy fácil perder la moto de delante. Luego, cuando empezó a llover, no sabía hasta dónde apretar, dónde estaba el límite", explicó antes de dar por bueno el resultado. "Finalizar segundo hoy es un resultado fantástico. No ha sido un fin de semana fácil, ayer no fue el mejor día, pero terminar segundo me complace", aseguró.

La extraña sprint del sábado dejó dudas de si Bagnaia estaba en condiciones de luchar por la victoria en la carrera del domingo.

"Hemos hecho lo que se esperaba ayer. Estoy contento. He intentado ganar hoy, pero no sabía cuánto empujar cuando ha empezado a llover. Después, he visto a Aleix, ya sabía que la Aprilia aquí tenía opciones, en términos de tracción. Yo perdía un poco en aceleración, tenemos que mirar dónde se puede ganar algo, pero estoy feliz. Hemos hecho lo máximo posible y el resultado es muy positivo".

Pese a no lograr la victoria, Bagnaia destaca un dato importante, la caída de Bezzecchi y el sexto puesto final de Jorge Martín, le hacen más líder del Mundial.

"Me voy con más ventaja, pero no ha sido fácil. Hemos empezado la carrera con la blanda delantera y creo que no ha sido fácil para ningún piloto de Ducati, era muy al límite. También por la temperatura, que ha subido. Bezzecchi se ha caído por eso, ha empezado a perder de delante antes de la caída. Pero era la única opción. Sabemos que tenemos que conseguir estos resultados".

Liderar tantas vueltas pudo haber pasado factura al italiano.

"He aprendido mucho del año pasado: si tengo una opción de estar delante, la quiero, porque siempre es mejor. Y más con la nueva norma de la presión, estar detrás te puede poner en el límite. Hoy que estaba delante ya iba al limite con el compuesto delantero. Quería hacer mi ritmo, que no era malo igualmente. Pero cuando empieza a llover son las condiciones más difíciles, tengo que mejorar un poco", zanjó.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 7 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 9 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 10 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 11 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 12 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 13 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 15 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 16 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 19 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 21 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 22 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 23 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 24 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 27 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 28 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 29 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 30 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 31 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 32 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 37 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 38 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 39 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 40 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 42 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 44 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images