MotoGP GP de Valencia
Bagnaia revela que una lesión en la cabeza está detrás de su ausencia en Valencia
La ilustre etapa de Bagnaia con Ducati terminó prematuramente por una doble lesión, incluido un leve sangrado en la cabeza
Rachit Thukral
Publicado: 26 nov 2026, 15:04
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Francesco Bagnaia se quedó sin palabras al despedirse de Ducati en la previa del Gran Premio de Valencia de este fin de semana, al revelar que no podrá participar en la final de MotoGP por una lesión en la cabeza.
El tricampeón del mundo salió despedido violentamente de su moto en la carrera sprint de Lusail después de ser golpeado por un Fermin Aldeguer fuera de control en la primera curva.
Al italiano se le diagnosticó de inmediato una lesión en un pie, lo que lo dejó fuera de la carrera de distancia completa en Qatar y también del GP de Portugal del fin de semana pasado.
Bagnaia esperaba volver a la acción en Valencia este fin de semana para poner fin a su brillante etapa con Ducati, pero no recibió el alta médica para volver a subirse a la moto.
Aunque necesitaba muletas para apoyarse, Bagnaia viajó igualmente para despedirse del equipo con el que ganó dos títulos de MotoGP en 2022-23.
A su llegada, Ducati lo sorprendió con una GP26 especial con decoración blanca y roja que había preparado para la que debía ser su última aparición con el equipo.
La emoción pudo con Bagnaia mientras hablaba con los medios en una conferencia de prensa especial, en la que el piloto de 29 años reveló que los médicos habían detectado una pequeña hemorragia en la cabeza tras su accidente en Qatar.
"Este fue un regalo que Ducati quiso hacerme. Es una lástima para mí [no poder correr con esta moto]", dijo un emocionado Bagnaia mientras tartamudeaba.
"Siempre amé a Ducati. Siempre amé a este equipo. Y tenemos que compartir… el mejor momento que tuve en mi carrera.
"Es una lástima no poder subirme una última vez, pero el médico dijo que no. El problema no es el pie. El pie está casi bien.
"La caída que tuve en Qatar fue enorme. Tuve un ‘golpe’ en la cabeza. Todavía hay algo de sangre en la cabeza. Creo que es una hemorragia. No tenemos miedo porque es muy poco, pero existe alguna posibilidad de consecuencias mayores, así que no podemos volver a compartir nuestros últimos momentos.
"Para mí, es una lástima. También para mi equipo, para todos".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Bagnaia debutó en MotoGP con Pramac en 2019, antes de dar el salto al equipo oficial dos años más tarde.
El italiano llevó a Ducati a su era más exitosa en MotoGP, ganando dos títulos consecutivos de pilotos en 2022 y 2023.
El director general de Ducati, Gigi Dall’Igna, lo ha reconocido abiertamente como el segundo piloto más importante en la historia del fabricante, solo por detrás de Casey Stoner.
Sin embargo, los resultados de Bagnaia se desplomaron en 2025 mientras sufría con la GP25, afirmando repetidamente que su estilo de pilotaje no encajaba con el ADN de la moto.
La caída en el rendimiento de Bagnaia coincidió con la llegada de Marc Marquez a Ducati y llevó a Dall’Igna a reemplazar a Bagnaia por la estrella emergente de KTM, Pedro Acosta.
Bagnaia pasará a Aprilia el próximo año como parte de un contrato de cuatro años, pero se mostró emocionado al despedirse de un equipo con el que anteriormente había esperado terminar su carrera.
"Quiero agradecer a Ducati por todo", dijo. "Creí mucho en este proyecto. Apenas tuve la posibilidad de elegir, cuando fue en 2017. Nuestro primer contacto fue en 2016. Después de una apuesta, me permitieron dar las primeras 10 vueltas de un test con su moto de MotoGP. Para mí fue increíble.
"Apenas un año después tuve el primer acercamiento y contacto con Ducati para empezar a hablar de MotoGP. Era mi primera temporada en Moto2. "Creímos juntos en nosotros. Yo creí mucho en Ducati. Ducati creyó mucho en mí y empezamos este camino que nos trajo mucha gloria. [Fue] hermoso: 31 victorias, 63 podios, dos títulos. Nadie puede quitarnos estos resultados.
"Esto es mucho más de lo que esperaba desde que era un niño pequeño, desde que era un soñador. Y este pequeño soñador tuvo esta recompensa por sus sueños".
Sobre sus problemas recientes, agregó: "Simplemente tuve la mala suerte de que el ADN de la moto en las últimas dos temporadas era un poco diferente, y no me adapté a eso, y no pude ser rápido como sé serlo, ni ser rápido como me gustaría ser".
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