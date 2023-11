Bagnaia sale en la pole en Valencia por sanción a Viñales

Cambio de última hora en la parrilla de salida de la carrera del Gran Premio de Valencia de MotoGP. Y es que Pecco Bagnaia se jugará el título de campeón del mundo este domingo saliendo desde la primera posición. El italiano había conseguido el segundo mejor tiempo en la sesión de clasificación, pero partirá primero tras una sanción al hombre de la pole, Maverick Viñales.

El Panel de Comisarios del Mundial le impuso al de Aprilia una sanción de tres posiciones después de no respetar una bandera negra con el círculo naranja en el Warm Up, última sesión previa a la carrera. Así, el de Roses pierde la plaza con Bagnaia, con Johann Zarco y con Jack Miller, para bajar a la cuarta. La sanción no llega a beneficiar, por tanto, a Jorge Martín, que mantendrá su sexto puesto.

Y es que los problemas mecánicos sorprendieron a Viñales mediado el Warm Up. El catalán vio cómo su moto empezaba a soltar humo de la parte trasera, y el organismo comandado por Freddie Spencer le mostró esa bandera negra con el disco naranja, que generalmente indica a los pilotos que se retiren de la pista por ser un peligro para el resto por sus daños mecánicos.

Sin embargo, Maverick se mantuvo en pista tras sufrir los problemas principalmente en la primera curva, cuando le seguían otros pilotos que recibieron la fumata blanca de la moto de Noale. Y eso después de recibir el aviso de Dirección de Carrera en el 'dashboard' de su RS-GP.

Así las cosas, Viñales pierde la que es su primera pole con Aprilia, después de una carrera al sprint que fue dura por la elección del neumático medio, y en la que finalizó cuarto, eso sí, el mejor con esa goma.

Bagnaia, por tanto, dispondrá de camino libre en la carrera que le puede llevar a su segundo título de MotoGP. Una buena salida en un circuito tan difícil para adelantar como el Ricardo Tormo podría asegurarle ya más de medio título, si consigue que nadie le rebase. La tarea, por el contrario, será más complicada para Jorge Martín, obligado a vencer este domingo para recortar esa desventaja de 14 puntos.

En elaboración...