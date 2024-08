Bagnaia reclama "sanciones contundentes" por buscar rueda y Márquez le responde

Como viene siendo habitual durante toda la temporada, durante la Q2 del GP de Gran Bretaña del último fin de semana se pudo ver a muchos pilotos buscando ruedas para seguir, o lo que es más peligroso, esperando a los pilotos rápidos en medio de la pista, para poder tener una referencia. Pecco Bagnaia, que es de los pilotos a los que habitualmente se toma de referencia, estalló el sábado en Silverstone, ya que no pudo aprovechar el segundo neumático y, pese a tener la velocidad, se quedó sin la pole.

En la primera salida de la Q2, Bagnaia llevó a Márquez detrás las dos vueltas lanzadas, y con la segunda goma, el italiano tenía una procesión de corredores a la espalda, aunque una pegatina suelta en la visera de su casco fue lo que acabó por llevarlo a abortar la vuelta.

Tras la carrera sprint, en la que sufrió una caía cuando circulaba cuarto en remontada, Bagnaia pidió "sanciones contundentes" para los pilotos que esperan rueda y dijo que los comisarios debían estar más pendiente de esos temas que de las "tonterías" en las que se fijan, como que se baje unos centímetros la cremallera del mono.

"Los comisarios tienen que centrarse más en las cosas importantes y menos en las que no importan. Así que para mí lo que hemos visto hoy (por el sábado), lo que hemos visto en las últimas cuatro o cinco clasificaciones es ridículo", dijo.

"Estamos en la cima de nuestro deporte. Somos los pilotos más rápidos del mundo. Estamos aquí porque podemos hacer las cosas solos. Nuestra velocidad es grande solos, así que no entiendo por qué algunos pilotos necesitan seguir una rueda", agregó el italiano.

"¿Para qué? ¿ para ganar una décima, dos décimas? Es mejor estar solo, estar más centrado en el rendimiento y no pensar 'vamos a seguir a otro piloto', porque este tipo de cosas te quitan la concentración en el rendimiento. Hacer la vuelta solo es mucho mejor para la actuación".

Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia dijo que son un mal ejemplo para los jóvenes. "En Moto3 hoy, a cuatro minutos del final, seis pilotos han hecho la vuelta rápida porque un remolque es más importante. Ahora mismo pueden hacerlo porque nos tienen como ejemplo".

Le preguntaron cuál era la solución, y planteó cambiar de alguna manera el sistema para que no se pudiera seguir a otro piloto y, mientras llegan esos cambios aboga por sancionar.

"Por supuesto, de forma contundente", dijo el líder del Mundial.

Bagnaia admitió que había pedido que se modificaran las reglas, pero "no todo el mundo esta de acuerdo, obviamente".

"Es muy peligroso porque a veces estás empujando y el piloto va lento en medio de la pista, cortando tu trazada y es bastante peligroso. Y cuando esperan rueda, los pilotos empiezan a hacer un espectáculo de forma estúpida. Así que es importante penalizar este tipo de cosas".

Evidentemente, le pidieron si lo sucedido con Marc Márquez el sábado era un ejemplo.

"No solo hoy, es como lo que pasó en Assen, como pasó en Mugello con Miguel Oliveira y Jorge Martín. A veces es mejor hacer un cambio drástico porque necesitamos una norma al respecto".

La respuesta de Márquez a Bagnaia

Mientras Begnaia se mostraba contundente con los pilotos que buscan rueda para tener una referencia, Marc Márquez considera que no hay ningún problema en ello, y que simplemente "forma parte del espectáculo", señaló.

"Ojalá me encontrara yo en la situación de Bagnaia y me siguieran a mi la rueda, porque eso quiere decir que eres el más rápido. Para mi esto es motociclismo y al final el más rápido marca la diferencia, pero a los que les falta algo se buscan la vida para sacar un poquito más, y esa pequeña ventaja que te puede dar el rebufo, la rueda o la referencia, como le quieras llamar", explicó el de Gresini, al que le recordaron que en su mejor momento era a él a quien seguían.

"Ya te digo, ojalá pudiera estar en esa situación, para mi siempre ha sido así, forma parte del show y siempre estará ahí. Si lo quieren evitar se tiene que pasar a un clasificatorio de uno en uno, pero ya estuvo en SBK y es un coñazo".

Las palabras de Bagnaia, hablando de situación "ridícula" y pidiendo "sanciones contundentes", también se puede entender como guerra psicológica.

"No ha dicho mi nombre, así que no me he sentido aludido", sentenció el de Cervera ante las acusaciones veladas del que será su nuevo compañero de equipo en Ducati el próximo año.