Bagnaia frenó en la pista en Aragón para calmarse: “estaba muy nervioso y frustrado”

Francesco Bagnaia dice que se detuvo deliberadamente en la pista después de la práctica del Gran Premio de Aragón para calmarse, al sentirse "frustrado conmigo mismo" por no lograr asegurarse un puesto en la Q2.

El bicampeón de MotoGP terminó como la Ducati más lenta en la práctica del viernes en Motorland Aragón, acabando a más de un segundo del ritmo marcado por la Aprilia de Marco Bezzecchi en 13ª posición.

Después de sufrir por falta de ritmo durante todo el viernes con su GP26 oficial, hizo un último intento para entrar en el top 10 con un neumático blando nuevo, pero la tentativa se vino abajo con un error en la última curva.

Bagnaia dijo después que se detuvo deliberadamente al lado de la pista tras recibir la bandera a cuadros para recomponerse antes de volver al garaje.

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"En la última vuelta, intenté todo para entrar en el top 10. Estuve cerca de lograrlo, pero en la última curva simplemente me fui largo", dijo.

"Necesitaba parar. No paré en el garaje porque estaba muy nervioso y frustrado conmigo mismo por no haber logrado completar ni una sola vuelta.

"Necesitaba calmarme un poco porque en esa situación, cuando estás frustrado y nervioso, puedes decir muchas cosas que no estás pensando.

"Cuando estás trabajando en una situación difícil es fácil comprometer el trabajo del equipo, así que era mejor respirar un poco.

"Cuando volví al garaje, hablé mucho con el equipo para entender las cosas. Por suerte, como siempre, está Alex Marquez, que está marcando la diferencia en muchos aspectos. Así que realmente espero encontrar una forma de seguir lo que él está haciendo".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque Bagnaia había estado disfrutando de una mejor racha de resultados antes del parón, sus resultados y su confianza se deterioraron cuando MotoGP regresó en el Gran Premio de Gran Bretaña en agosto.

El italiano dijo que no se ha sentido cómodo sobre la moto desde Silverstone.

"No esperaba este rendimiento. Esperaba ser mucho más rápido pero, por desgracia, fue difícil", dijo.

"Algo en cuanto a mis sensaciones cambió desde Silverstone. Hasta Sachsenring, tenía bastante confianza en que estábamos mejorando y los resultados eran un poco mejores. Desde Silverstone, no me siento bien sobre la moto y me cuesta hacer cosas normales.

"También hoy, estuve a punto de caerme muchas veces, yendo muy lento".

Preguntado sobre dónde estaba teniendo más dificultades, Bagnaia dijo: "Frenada, entrada en curva y agarre trasero. Así que, básicamente todo.

"Sinceramente, el agarre trasero de la pista parece mejor porque es más constante comparado con otras. Pero lo que me pasa es que cuando entro en las curvas, pierdo la parte trasera sin hacer nada. Y en cuanto toco el gas, en el primer 10-15%, la pierdo.

"Y hasta que no levanto la moto por completo y estoy recto, sigo patinando y tengo mucho movimiento. Así que mi moto todavía tiene dificultades para encontrar algo de agarre. Pero es lo que hay".

"Por suerte el equipo está trabajando bien y creo que tienen una buena idea sobre la mesa para mañana. Realmente espero que funcione".

Fotos del GP de Aragón - Viernes