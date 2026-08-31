Bagnaia se siente “humillado” en MotoGP: “No veo la salida”

Francesco Bagnaia dice que se siente "humillado" tras alcanzar "uno de los puntos más bajos de mi carrera deportiva", afirmando que no ve "ninguna salida" a sus dificultades actuales en MotoGP.

El piloto oficial de Ducati soportó un fin de semana desastroso en MotorLand Aragon, sin sumar ni un solo punto tras terminar 11º en la sprint y caerse en la carrera del domingo.

Bagnaia había estado mostrando rápidas señales de progreso antes del parón veraniego, incluso logrando una victoria en la sprint en Brno, pero sus actuaciones han sufrido un bajón notable desde que el campeonato se reanudó en Silverstone a principios de este mes.

Tras su segunda carrera sin puntuar en otros tantos fines de semana, Bagnaia mostró una imagen abatida en su entrevista posterior a la carrera, aparentemente perdiendo la fe en su capacidad para enderezar su campaña.

"Estoy ahí dando todo lo que puedo, siempre, en cada situación, en cada sesión. Llego al garaje intentando ser lo más claro posible, porque en cualquier caso todos estamos buscando una solución que no llega", explicó.

"Así que cuando luego tienes un fin de semana como este, un fin de semana como Silverstone, acabas en el suelo empujando, pero tu empuje significa rodar un segundo más lento que el más rápido; eso te mortifica y, sobre todo, es humillante en este momento.

"Quizá sea uno de los momentos más bajos de mi carrera deportiva, porque de momento no veo ninguna salida y la situación es la misma que en la primera carrera. De hecho, en las dos últimas carreras casi ha empeorado, y por tanto es duro."

Persisten los problemas de agarre trasero

Desde el viernes quedó claro que Bagnaia tendría un fin de semana difícil, ya que sufrió para acabar 13º en los entrenamientos mientras todos los demás pilotos de Ducati lograron pasar directamente a la Q2. El italiano incluso admitió haberse detenido en pista después de la sesión para calmarse, ya que no quería volver al garaje todavía enfadado consigo mismo.

La clasificación mostró señales de progreso, pero no tenía ritmo para luchar por un resultado entre los 10 primeros en la sprint.

El domingo, se mantenía en séptima posición antes de irse a la grava en la vuelta seis de 23.

"Para mí, la falta de agarre en la parte trasera es demasiado grande", añadió Bagnaia. "Porque la realidad es que tengo cero agarre. Completamente cero agarre.

"Puse el mapa [del motor] con menos potencia después de cinco vueltas porque el neumático trasero estaba completamente acabado en cinco vueltas. Sin empujar, sin hacer nada. Así que estaba sufriendo mucho. Perdí la trasera, y cuando la trasera volvió, perdí la delantera."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Preocupado por el futuro

Bagnaia ha sufrido problemas persistentes de agarre trasero durante todo el año, y el asfalto de alta tracción de Aragon hizo poco por aliviar el problema.

Tras sufrir en una de las pistas con más agarre del calendario, Bagnaia se quedó preguntándose qué ocurriría en las rondas restantes de la temporada.

"Desde Silverstone pasó algo porque no tengo agarre", dijo. "Completamente cero. No sé cuándo lleguemos a otros circuitos donde el nivel de agarre sea menor. Así que no puedo imaginarlo."

Añadió: "Di todo lo que pude a Ducati, en todas las situaciones. Ahora es difícil aceptar que la situación pueda ser así pese al esfuerzo que he puesto en ello.

"Miro los datos, incluso datos antiguos, y las cosas que veo hacer a otros ahora ya no me salen. Así que estoy en una situación en la que con la moto de hoy no puedo pilotar de forma natural, y cuando intento hacer algo más, me caigo."

Dudas sobre sí mismo

Bagnaia ya se estaba recuperando de una difícil temporada 2025 en la que sus actuaciones fluctuaron mucho de una carrera a otra, culminando en seis abandonos en los últimos siete grandes premios.

Preguntado sobre si había empezado a dudar de sí mismo tras sus últimas dificultades en 2026, el bicampeón de MotoGP dijo: "Pero esto es algo en lo que estaba cayendo el año pasado, y luego afortunadamente llegó el test de Misano y la carrera en Japón. Y allí eliminé cada duda y vi que solo necesito sentirme bien y que sigo en la pelea por luchar con los tres primeros."

Preguntado sobre si podría repetir su dominante actuación de Japón este año, añadió: "No lo sé, pero espero que sí."