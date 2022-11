Bagnaia se sintió "limitado" en el primer día en Valencia

Cargar reproductor de audio

Pecco Bagnaia está ante el fin de semana más importante de su trayectoria deportiva. El piloto italiano parte como favorito para alzarse con el título de MotoGP este fin de semana, en el Gran Premio de Valencia.

"No estoy nervioso, pero no ha sido mi mejor día", declaró el de Ducati una vez terminada la segunda y última sesión libre de la jornada. Bagnaia se vio bastante rezagado en la FP1, aunque no levantó grandes preocupaciones, ya que siempre habitúa a ir de menos a más. Sin embargo, esta vez sí tuvo que afrontar dificultades para encontrar sensaciones.

"Esta mañana la moto no funcionaba muy bien, y sufríamos con el viento, con el agarre y en las frenadas. Fuimos mejorando sensaciones durante el entreno, pero no fue suficiente. Y por la tarde igual. Fue algo mejor, pero no tuve las mejores sensaciones", explicó Bagnaia.

"En la segunda salida a pista [de la FP2] dimos un paso adelante, y pudimos rodar en un ritmo muy parecido al de Fabio y Marc. El time attack también fue bueno, pero con este viento era fácil cometer errores, así que fui algo más lento en algunos puntos del circuito", añadió.

"La moto es muy diferente a la del año pasado, y en este circuito sufro más en las frenadas que normalmente, y el agarre trasero era muy bajo. Trabajamos en ello y mejoramos en la segunda salida del FP2, pero aún nos falta, y me he sentido limitado al buscar el tiempo a una vuelta por mi mentalidad para el campeonato". "Pensaba que me sentiría mejor sobre la moto, pero es muy diferente al año pasado, así que la adaptación ha sido más difícil", añadiría el líder de la general.

Pese a haber tenido un día con más sombras que luces, Bagnaia confía en clasificarse para luchar por la pole en la Q2 del sábado. "Creo que, con el progreso que hemos hecho hoy, podremos estar entre los diez primeros", aventuró. "Intentaré hacer una buena vuelta mañana por la mañana, pero tenemos que ver las condiciones, porque habrá menos viento y más frío, y puede que nos beneficie".

Pero si quiere disputar las primeras posiciones el domingo, lo importante es el ritmo de carrera; un ritmo que Pecco calificó de "bueno". "En la segunda salida [de la FP2] tenía 16 vueltas en el neumático trasero y [el ritmo] fue bastante bueno; muy parecido al de Fabio, que por ahora es el más rápido.

En este primer día, Fabio Quartararo parece estar un paso por delante de Pecco en ambos aspectos. El francés lideró la tabla en la matinal, y terminó una plaza por delante de su máximo rival en el segundo ensayo.