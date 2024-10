Bagnaia, tras la sprint de Australia: "Empeoramos lo que iba bien"

Pecco Bagnaia no tuvo un día cómodo en Phillip Island. Mientras que su rival por el título, Jorge Martín, arrasó en clasificación con una pole estratosférica y en la carrera al sprint con una victoria de prestigio, el vigente campeón del mundo sufrió más de lo que quería en el sábado del Gran Premio de Australia.

Los problemas empezaron ya en la sesión clasificación, donde el italiano solamente pudo ser quinto, viéndose obligado a remontar desde la segunda fila de la parrilla. Lo hizo en el comienzo de la sprint, tratando incluso de presionar al español. Pero pronto vio que las cosas no iban bien, y acabó viéndose superado por Marc Márquez tras una bonita persecución y por su compañero de equipo, Enea Bastianini, para finalizar cuarto y quedar a 16 puntos de Martín en la general.

La razón del mal día es que las sensaciones de Bagnaia fueron peores respecto al viernes, cuando se veía más competitivo. El viento hizo que Ducati hiciera cambios en su Desmosedici, pero no supusieron una mejoría, sino un empeoramiento del rendimiento. Así, al turinés no le quedó otra que remar en la sprint.

"Con el viento que hemos tenido hoy hemos tenido que cambiar cosas, porque no me encontraba tan bien. Notaba que el tren delantero no estaba por el sitio. Lo hemos cambiado, pero todavía me faltaba 'feeling'", empezó diciendo Pecco. "Hemos cambiado más cosas para la carrera, pero empeoramos las cosas que iban bien y no mejoramos lo que iba mal. Ahora, tenemos que mirar los datos e intentar seguir otro camino para mejorar".

"Pero es una pena, porque el ritmo no estaba mal para luchar. El de ayer era mejor que el de hoy, y eso es algo que tenemos que entender. He intentado alcanzar a Martín, pero tras hacer esa vuelta he empezado a notar que el tren trasero no me ayudaba tanto. Notaba que el viento me molestaba mucho en las curvas rápidas, y se cerraba mucho de delante. Tenemos que mirarlo y mejorar. Sabemos ya lo que Jorge hace diferente, en el 'setting' sobre todo, y probaremos a hacer algo que me pueda ayudar", siguió, pensando en echarle un ojo a los datos del #89.

Algo que no sorprendió al #1, sin embargo, es que Márquez y Bastianini le doblegaran y le relegaran al cuarto lugar: "Cuando he visto en la pantalla que Márquez estaba ahí, sabía que me iba a pasar en la curva 4. Yo ya empezaba a no tener el mismo 'feeling' en la curva 3. No podía entrar fuerte, se cerraba mucho de delante. Y también sabía que Bastianini me iba a pasar en la 10. Me esperaba a los dos".

Respecto a la carrera larga, Bagnaia cree que Martín puede exhibir un ritmo más rápido tras no forzar en la sprint, y está interesado en los datos de Marco Bezzecchi, al ser de los pocos que eligió el neumático medio trasero: "Si miras los tiempos, pienso que Jorge ha jugado durante toda la sprint. Podía rodar en 27.8 o 27.9 en toda la carrera, y ha tenido un poco de margen porque no necesitaba ir tan rápido. Yo, después de seis vueltas, he empezado a notar un bajón importante. Tendría que mirar los datos de Marco Bezzecchi, que es el único que ha intentado correr con la goma media, e iba rápido".

Por último, el piamontés se mostró preocupado por su compañero en la Academy de Valentino Rossi: "Aunque quiero saber si 'Bez' está bien, el golpe ha sido fuerte. Es algo que aquí puede pasar: cuando frenas detrás de alguien, ese es el efecto del viento. Es una de las caídas más feas que he visto aquí en los últimos años", finalizó.