Bagnaia: "Quería tener un colchón porque sabía que iba a sufrir"

Pecco Bagnaia es consciente de que conseguir ganar este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya es muy complicado. Las Aprilia parten como favoritas, tal y como demostró este sábado Aleix Espargaró al ganar con contundencia la carrera al sprint de MotoGP, desquitándose de su error en 2022.

El líder del Mundial intentó plantear una carrera a un ritmo alto aunque no era lo esperado, marcando vueltas en 1:39 para intentar marcharse en cabeza. Pero el colchón no fue suficiente y el de Granollers acabó superándole para vencer por más de dos segundos. Sin embargo, al italiano sí le valió para aguantar de cara al final al compañero del #41, Maverick Viñales, en un fantástico duelo final en el que dio una masterclass defensiva.

Al término de la carrera, Bagnaia reconoció que lo intentó todo para irse, y aunque la estrategia le salió bien para terminar segundo, echó en falta algo más de tracción de la Ducati en Montmeló.

"Lo he intentado todo al final", empezó diciendo el transalpino. "No ha sido fácil porque necesitamos más tracción, y me faltaba mucho en las curvas largas, como la 3, la 4, la 9 o las últimas tres. Pero al final puedo estar contento. Sabía perfectamente el nivel que ellos [las Aprilia] tenían hoy y solo lo he intentado en las primeras vueltas para tener un poco de margen. Sabía que Aleix estaba ahí, pero era la única manera de terminar adelante".

"Estoy contento. He visto muchas cosas de la carrera de Aleix y en el parque cerrado he mirado perfectamente las gomas, cómo estaban. Es importante para mañana. Los neumáticos delanteros eran similares [al suyo], eso me ayuda para estar más tranquilo para mañana, porque si ellos también estaban en esa situación me ayuda un poco", siguió.

Después, profundizó algo más en su táctica: "Lo he intentado todo. Quería tener un colchón porque sabía que en las últimas vuelta iba a sufrir, y que otros pilotos como Miguel Oliveira o Maverick iban a cerrar ese 'gap'. La estrategia ha ido bien, ha funcionado, pero no me esperaba ir a 1:39 bajo".

Por último, y pensando en mañana, Bagnaia asumió que los Michelin jugarán un papel relevante: "No se podrá tener este ritmo mañana. Creo que no vamos a utilizar el blando trasero, y eso me gusta porque normalmente con el medio me encuentro mejor. Pero es difícil decirlo ahora. Seguramente las Aprilia estarán ahí, y Brad Binder", finalizó.