Bagnaia: "Martín ganó sin tener el mejor ritmo"

El sábado de Tailandia no fue el mejor para el líder del Mundial, Pecco Bagnaia. Tras unos entrenamientos sólidos, el italiano se postulaba como uno de los favoritos en cuanto a ritmo de carrera se refiere, pero la situación empezó a torcerse con su sexta posición en clasificación, mientras que Jorge Martín hizo la pole.

Y, si ya salir cerca del pelotón era un riesgo, peor fue la cosa cuando el de Ducati realizó una mala salida en la carrera al sprint. Y es que, mientras su rival por el título fue capaz de retener la primera plaza, el italiano quedó relegado a la novena posición, lo cual le lastró definitivamente para la prueba a 13 vueltas.

Tal y como comentó al término de la jornada, el tráfico jugó un papel importante en su mal resultado, que le hizo perder 9 puntos de renta con el español, que ahora es de 18 a falta de 7 carreras. Bagnaia hizo especial hincapié en la pelea que tuvo delante entre Johann Zarco y Alex Márquez, la cual catalogó de "sinsentido".

"Ha sido una pena no haber hecho una buena salida", empezó explicando Pecco sobre su carrera. "Desde que estaba libre de pilotos más lentos, mi ritmo era de los más fuertes y estaba ganando tiempo a los de delante. Pero es algo que puede pasar cuando haces clasificaciones así y sales un poco atrás. Que sexto no es tan atrás, pero a veces sí".

"Los pilotos que me han adelantado me han hecho perder mucho tiempo. La lucha entre Johann Zarco y Alex Márquez nos ha puesto a 1.6 segundos, y pienso que era totalmente un sinsentido, porque se veía claramente que estábamos perdiendo mucho tiempo", siguió.

Sin embargo, el vigente campeón del mundo quiso pensar en positivo: "Lo que tenemos que sacar de hoy es que somos muy fuertes, muy rápidos. No tenemos problema con el consumo del neumático trasero, y estamos listos para mañana".

Posteriormente, Bagnaia detalló por qué no pudo acabar en primera fila de la parrilla, como era su objetivo para la QP: "He empezado la tanda, y con la primera goma solo hice 1:32, y no me encontraba nada bien, otra vez. Así que he perdido mucho. Me esperaba algo que no estaba. Y cuando he salido con la segunda he intentado lo máximo, pero no he hecho lo que se podía con esta goma. Es muy difícil encontrar un balance cuando no te encuentras bien, pero a todos nos puede pasar. Hemos visto a otros pilotos tener el mismo problema, porque con esta carcasa más dura es fácil encontrarlo. Pero sexto no es tan malo, pienso".

Al ser preguntado por la actuación de su rival por el título, Pecco comentó que no se esperaba la victoria de Martín, y que ganó sin tener el mejor ritmo, ayudado por otros incidentes en carrera.

"Jorge ha hecho un buen trabajo. Sin tener el mejor ritmo, ha ganado. Ha tenido suerte por la lucha de Aleix Espargaró con Luca Marini, que Luca ha adelantado perdiendo muchísimo tiempo. Sin esto, con pilotos más cerca, hoy no habría ganado. Pero está bien, ha sido muy capaz de escaparse en un momento bueno, y de liderar. Sabía que podía ganar hoy, porque cuando sale primero tiene esta ventaja. Pero no me esperaba verlo ganar", finalizó.