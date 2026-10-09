Bagnaia termina con su mala racha y se clasifica directo a la Q2 en Indonesia

A estas alturas resulta realmente complicado hacer predicciones sobre lo que le puede deparar a Pecco Bagnaia al comienzo de un fin de semana de carrera. El año pasado, el Gran Premio de Indonesia de MotoGP fue uno de los más complicados para el tres veces campeón del mundo, que se vio siempre a la cola del pelotón, acumulando casi 30 segundos de retraso en la carrera Sprint y acabando con las ruedas en el aire en la carrera larga.

Pues bien, esta vez Mandalika ha supuesto un punto de inflexión para el piloto de Ducati, que ha vuelto a conseguir el acceso directo a la Q2, algo que no lograba desde antes del parón veraniego, es decir, desde el Gran Premio de Holanda. Es cierto que solo terminó décimo, a más de un segundo del líder, pero también lo es que está a solo tres décimas de la mejor Desmosedici GP, que fue la de su vecino de box, Marc Márquez.

La buena noticia para el piloto piamontés es que los datos que había recopilado en Japón han dado sus frutos incluso en un circuito tan diferente como el de la isla de Lombok. Está claro que no se trata de un avance trascendental, pero un pequeño paso en la dirección correcta ya es algo para alguien que está atravesando un momento especialmente complicado, como es el caso de Pecco.

"Digamos que, en vísperas de este fin de semana, era difícil pensar que precisamente aquí empezaríamos a situarnos entre los diez primeros. Sin embargo, hay que decir que ha sido una jornada bastante exigente, hemos tenido algunos contratiempos, pero con los ajustes que vimos tras la carrera de Japón, como decía ayer, había algo que podría habernos ayudado", declaró Bagnaia a los periodistas presentes en Mandalika, entre ellos los de Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tengo que decir que aquí, en la frenada y en la entrada, ha mejorado un poco, me ayuda a reducir más la velocidad: gracias a ello puedo dar más vueltas seguidas y eso me ayuda a cogerle el feeling. Sin embargo, sigo echando en falta agarre en la trayectoria y al salir de las curvas, y ese es el mayor límite, sobre todo en la curva 2, donde hay mucho apoyo y mucha velocidad; ahí pierdo muchísimo tiempo. No obstante, en general ha sido un buen día; hemos trabajado mucho, hemos tenido un pequeño contratiempo que me obligaba a cambiar de moto en cada tanda, pero que mañana estará resuelto, así que estoy bastante satisfecho", añadió.

De momento, sin embargo, no se pueden fijar unas expectativas demasiado altas, también porque hay que enfrentarse a unas Aprilia que están en plena forma: "Mañana será duro, pero, de todos modos, estar entre los diez me permite aspirar a algo más. En mi opinión, superar a Aprilia es muy difícil, porque ahora mismo tienen un ritmo altísimo y son realmente fuertes, sobre todo en el sector dos. Pero si damos otro pequeño paso adelante, podemos intentar luchar, como en Japón, por un puesto entre los ocho primeros".

Hoy varios pilotos se han quejado de la calidad de la grava de las zonas de escape, que el año pasado también contribuyó de manera importante a la lesión de Marc Márquez: "Lo hablaremos después en la Comisión de Seguridad. Ya veremos, pero para este fin de semana no hay margen de maniobra, eso está claro", concluyó.