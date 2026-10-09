Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Noticias
MotoGP GP de Indonesia

Bagnaia termina con su mala racha y se clasifica directo a la Q2 en Indonesia

Precisamente en Mandalika, en uno de los circuitos en los que más había sufrido el año pasado, el piloto de Ducati logró clasificarse directamente para la Q2 con el décimo mejor tiempo, algo que no conseguía desde el Gran Premio de Holanda.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

A estas alturas resulta realmente complicado hacer predicciones sobre lo que le puede deparar a Pecco Bagnaia al comienzo de un fin de semana de carrera. El año pasado, el Gran Premio de Indonesia de MotoGP fue uno de los más complicados para el tres veces campeón del mundo, que se vio siempre a la cola del pelotón, acumulando casi 30 segundos de retraso en la carrera Sprint y acabando con las ruedas en el aire en la carrera larga.

Pues bien, esta vez Mandalika ha supuesto un punto de inflexión para el piloto de Ducati, que ha vuelto a conseguir el acceso directo a la Q2, algo que no lograba desde antes del parón veraniego, es decir, desde el Gran Premio de Holanda. Es cierto que solo terminó décimo, a más de un segundo del líder, pero también lo es que está a solo tres décimas de la mejor Desmosedici GP, que fue la de su vecino de box, Marc Márquez.

La buena noticia para el piloto piamontés es que los datos que había recopilado en Japón han dado sus frutos incluso en un circuito tan diferente como el de la isla de Lombok. Está claro que no se trata de un avance trascendental, pero un pequeño paso en la dirección correcta ya es algo para alguien que está atravesando un momento especialmente complicado, como es el caso de Pecco.

"Digamos que, en vísperas de este fin de semana, era difícil pensar que precisamente aquí empezaríamos a situarnos entre los diez primeros. Sin embargo, hay que decir que ha sido una jornada bastante exigente, hemos tenido algunos contratiempos, pero con los ajustes que vimos tras la carrera de Japón, como decía ayer, había algo que podría habernos ayudado", declaró Bagnaia a los periodistas presentes en Mandalika, entre ellos los de Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tengo que decir que aquí, en la frenada y en la entrada, ha mejorado un poco, me ayuda a reducir más la velocidad: gracias a ello puedo dar más vueltas seguidas y eso me ayuda a cogerle el feeling. Sin embargo, sigo echando en falta agarre en la trayectoria y al salir de las curvas, y ese es el mayor límite, sobre todo en la curva 2, donde hay mucho apoyo y mucha velocidad; ahí pierdo muchísimo tiempo. No obstante, en general ha sido un buen día; hemos trabajado mucho, hemos tenido un pequeño contratiempo que me obligaba a cambiar de moto en cada tanda, pero que mañana estará resuelto, así que estoy bastante satisfecho", añadió.

De momento, sin embargo, no se pueden fijar unas expectativas demasiado altas, también porque hay que enfrentarse a unas Aprilia que están en plena forma: "Mañana será duro, pero, de todos modos, estar entre los diez me permite aspirar a algo más. En mi opinión, superar a Aprilia es muy difícil, porque ahora mismo tienen un ritmo altísimo y son realmente fuertes, sobre todo en el sector dos. Pero si damos otro pequeño paso adelante, podemos intentar luchar, como en Japón, por un puesto entre los ocho primeros".

Hoy varios pilotos se han quejado de la calidad de la grava de las zonas de escape, que el año pasado también contribuyó de manera importante a la lesión de Marc Márquez: "Lo hablaremos después en la Comisión de Seguridad. Ya veremos, pero para este fin de semana no hay margen de maniobra, eso está claro", concluyó.

Lee también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Fernández se mostró sorprendido por la ventaja de las Aprilia el viernes en Indonesia

Comentarios destacados
Más de
Matteo Nugnes

Bezzecchi convencido de que "encontrará la chispa" tras ser segundo el viernes en Indonesia

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Bezzecchi convencido de que "encontrará la chispa" tras ser segundo el viernes en Indonesia

Bagnaia: solo cuatro pilotos debatieron el nuevo formato de MotoGP en la Comisión de Seguridad

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Bagnaia: solo cuatro pilotos debatieron el nuevo formato de MotoGP en la Comisión de Seguridad

Dall'Igna y las 100 victorias con Ducati: "La más importante es la primera, con Iannone en Austria"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Dall'Igna y las 100 victorias con Ducati: "La más importante es la primera, con Iannone en Austria"
Más de
Pecco Bagnaia

Bagnaia: "Los pilotos nos equivocamos al no probar el neumático duro el viernes"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Bagnaia: "Los pilotos nos equivocamos al no probar el neumático duro el viernes"

Bagnaia, muy lejos de la Q2: "Un viernes típico de esta temporada"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Bagnaia, muy lejos de la Q2: "Un viernes típico de esta temporada"

Por qué Bagnaia descarta repetir la victoria en el Gran Premio de Japón de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Por qué Bagnaia descarta repetir la victoria en el Gran Premio de Japón de MotoGP
Más de
Ducati

Marc Marquez: Ducati “no puede esconderse” del déficit de medio segundo con Aprilia en Indonesia

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Marc Marquez: Ducati “no puede esconderse” del déficit de medio segundo con Aprilia en Indonesia

MotoGP cambiará sus fines de semana en 2027 y la parrilla no comparte una misma visión

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
MotoGP cambiará sus fines de semana en 2027 y la parrilla no comparte una misma visión

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Bagnaia termina con su mala racha y se clasifica directo a la Q2 en Indonesia

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Bagnaia termina con su mala racha y se clasifica directo a la Q2 en Indonesia

La duda de Gasly en Alpine tras llegar al top 10 en la clasificación sprint de Singapur

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
La duda de Gasly en Alpine tras llegar al top 10 en la clasificación sprint de Singapur

Fernández se mostró sorprendido por la ventaja de las Aprilia el viernes en Indonesia

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Fernández se mostró sorprendido por la ventaja de las Aprilia el viernes en Indonesia

Por qué Antonelli no puede volver a la versión anterior de Mercedes en Singapur

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Por qué Antonelli no puede volver a la versión anterior de Mercedes en Singapur