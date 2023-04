Bagnaia, tras ganar en Austin: “Una carrera de mis favoritas”

Cargar reproductor de audio

Pecco Bagnaia voló este sábado en la tercera carrera al sprint del año en MotoGP. El piloto del Ducati Team consiguió su segunda victoria en este formato, después de la que ya consiguió en su debut en Portimao, y de una manera realmente apabullante, logrando abrir un hueco más que suficiente para una carrera de 10 vueltas, que le vuelve a dejar cerca del liderato del Mundial de Pilotos.

Tras imponerse a un gran Alex Rins en los primeros compases, que amenazó con quitarle la posición de pole, el italiano comenzó a abrir hueco, que se aumentó cuando el piloto del LCR sufrió una colada. Aunque pudo acabar segundo, lo cierto es que el vigente campeón del mundo ya era inalcanzable. Así, terminó imponiéndose por más de dos segundos y medio, lo que le deja a apenas un punto de Marco Bezzecchi en la general de pilotos a falta de la carrera principal de mañana, para la que apunta a favorito.

Después de la carrera, Bagnaia no pudo ocultar su alegría, aunque también reconoció que no había sido un día perfecto, pues la temperatura le influyó de manera decisiva: "Cometí más errores porque hacía mucho calor, y me era muy difícil parar la moto. Pero estoy muy contento, tanto por la pole como por la sprint", dijo a los compañeros de DAZN.

"Al final quise abrir un hueco porque en estas condiciones era muy fácil irse largo, y quería tener ese margen. Fue una carrera de mis favoritas", añadió posteriormente, explicando su estrategia para este sábado.

Sin embargo, el italiano quiso quitarse favoritismo de encima de cara a la carrera principal de este domingo, y apuntó a varios rivales que podrían evitar que vuelva a imponerse: "Creo que muchos pilotos estarán delante este domingo, porque no podremos ser tan agresivos como lo fuimos hoy. Habrá que mantener la calma. Martín estará delante y Rins hará también una buena carrera, pero el que tiene más ritmo es Alex Márquez, que se cayó", dijo para finalizar.