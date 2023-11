Bagnaia no cree que 21 puntos sean suficientes para estar tranquilo

Pecco Bagnaia es el gran protagonista del fin de semana en el Gran Premio de Valencia. El piloto vuelve a tener ante sí la oportunidad de proclamarse campeón del mundo de MotoGP en el Circuito Ricardo Tormo, después de hacerlo ya en 2022 al ganarle la pelea a Fabio Quartararo tras una fantástica remontada.

Este año, la situación era distinta para el italiano: él era el perseguido durante la segunda mitad de campaña, frente a un gran Jorge Martín. El español parecía tenerlo todo de su parte para dar el 'sorpasso', cosa que llegó a hacer en Indonesia aunque solo le duró 24 horas. Sin embargo, la carrera del pasado domingo en Qatar fue vital para las opciones del vigente campeón, al ser segundo en un día en el que Martín sufrió con un neumático trasero defectuoso, para finalizar décimo.

Así, Bagnaia llega a Valencia líder con 21 puntos de ventaja sobre Martín, con todo muy de cara para conseguir su tercer título mundial de motociclismo y sumar el de MotoGP 2022 al de Moto2. Este jueves, en sus primeras declaraciones en Cheste, en una rueda de prensa conjunta frente a su rival por el título, desgranó la situación y su estado de ánimo antes de un fin de semana tan importante.

"Es una situación diferente a la del año pasado. Será importante comenzar bien mañana, tener buenas sensaciones desde los Libres 1. Estoy seguro de que el circuito puede ser muy indeciso para nosotros, con el reasfaltado", empezó diciendo. "Mañana trataré de entenderlo todo y el sábado atacaré. Será importante ser competitivo y tratar de ganar la sprint, y luego decidir cuál será el objetivo para el domingo. El objetivo máximo es salir en primera fila".

"Las posibilidades pasan por tratar de ganar el campeonato ya el sábado, pero si veo que el riesgo es demasiado excesivo me quedaré con el mejor resultado posible y trataré de luchar el domingo. Creo que este año entiendo mejor la situación y que podré gestionarlo mejor, pero la presión irá subiendo día a día. Sé que es un buen circuito para nosotros y podemos mostrarnos competitivos", siguió después, confirmando que buscará ser campeón en la sprint, aunque solo si merece la pena ir fuerte.

Bagnaia también fue abordado por el tema del momento, los problemas con los neumáticos que él mismo sufrió en la sprint de Qatar y que el domingo condenaron a Martín. Al transalpino se le pidió un numero de ocasiones en el que le hubiera sucedido lo mismo en este 2023: "Muchas, puede ocurrir. No puedo cuantificarlo, no es posible. Pero cuatro veces como mínimo".

El transalpino comentó que se ha esforzado por mejorar los sábados, aunque aún tiene alguna tarea pendiente: "Tenía que mejorar los sábados, al principio era bastante competitivo en las carreras al sprint, pero porque Jorge estaba empezando a entender un poco el formato. He tenido más poles, pero en las últimas carreras he tenido más problemas para rendir en las sprint. En Qatar me veía lo suficientemente fuerte como para ir a por la victoria o conseguir el podio, pero tuve un problema de agarre en el tren trasero. Pero creo que también tengo que mejorar el viernes, y lo hemos hecho en las últimas carreras".

"Creo que aún tengo margen de mejora, pero esto es algo que debo mejorar de cara a este fin de semana y también para el futuro. Es verdad que este año he cometido demasiados errores en la carrera del domingo, pero también son las carreras que más puntos me han dado", continuó.

Posteriormente, Pecco dio su opinión definitiva sobre el formato de carreras cortas introducido este año: "Las sprint están muy bien, pero quizás estaría bien reducir el número. 23 carreras de domingo y 23 sprint pueden ser demasiado exigentes. Yo me esperaba que Jorge fuera rápido, el año pasado ya apunté que quizás sería uno de los pilotos más fuertes, por su explosividad. El formato me gusta, siempre está bien cuando puedes apretar al 100 por 100".

Además, el turinés no se mostró preocupado por el hecho de jugarse el título en España frente a un piloto local: "Estamos en España, sé que muchos fans van a llenar las gradas y es normal que la afición española coree su nombre, pero este año hemos demostrado que nuestra pelea es muy limpia, y que este juego limpio va a aportar más espectacularidad".

Una gran ayuda que Bagnaia tendrá en Valencia será la de su mentor, Valentino Rossi: "Será importante tener a Valentino aquí. Porque él ha vivido situaciones de todos los colores y puede ser una gran ayuda contar con él a mi lado, y tratar de entenderlo todo. Es algo que es un añadido a mis capacidades".

Precisamente, al italiano se le cuestionó sobre Valencia 2006, cuando Rossi perdió el título frente a Nicky Hayden con una caída en carrera, y si ese antecedente le influía: "Esto es algo que no me viene a la mente. Ocurrió, está en el pasado, pero cada situación es diferente. Valentino tenía 8 puntos de ventaja, hizo la pole, se cayó y Nicky ganó. Es una situación que puede darse, y estoy aquí para tratar de evitarlo. En cualquier caso Jorge tiene muy bien potencial y si todo se le cuadra bien puede luchar por la victoria", finalizó.