Bagnaia: Pedí que me digan la posición de Quartararo solo si era campeón

Sepang.- El italiano tenía en Malasia su primera bola de partido para ser campeón del mundo pero en ningún momento de la carrera estuvo en posición de serlo matemáticamente gracias a la gran actuación de Fabio Quartararo, que volvió al podio para evitar el desenlace del campeonato.

Ahora, Pecco Bagnaia lidera con 23 puntos sobre el francés y sumando solo dos en Valencia, dentro de dos semanas, será nuevo campeón de MotoGP.

La primera apuesta complicada para el de Ducati era en la parrilla, donde salía 9º y con la necesidad de quitarse rivales de en medio. Pecco hizo una salida fulgurante por el interior y llegó a la primera curva segundo con la misión cumplida.

"Lo había pensado antes de la carrera, sabía que era lo más importante ganar posiciones, nunca había hecho una salida así de buena, ni en los entrenamientos. He adelantado muchas posiciones, y al llegar a la primera curva he frenado más fuerte y me he colocado segundo".

Con la primera misión cumplida y circulando segundo, el siguiente objetivo era ganar.

"He intentado seguir a Jorge Martin en las primeras vueltas, pero du ritmo era mucho más fuerte, yo quería guardar neumáticos para el final de la carrera y a ese ritmo me iba a quedar sin gomas, así que he pensado está bien, mantente aquí y luego veremos qué pasa. Jorge ha tenido la mala suerte que se ha caído y ahí nos hemos puesto primeros".

Liderando la carrera y con Quartararo tercero, el segundo, Enea Bastianini, piloto de Ducati y el próximo año compañero de Pecco, no parecía que le fuera a incomodar. Pero sí lo hizo.

"La lucha con Enea ha sido muy fuerte, me ha adelantado, pero he apretado a tope para volver a pasarle", lo que ha sucedido ya en la parte final de la carrera. Entonces sí ya parecía que Bastianini no iba a poner el riesgo el triunfo de su jefe de filas.

"Pensaba que me intentaría volver a pasar, me escapé ligeramente, pero en las dos últimas vueltas estaba escuchando el motor de su moto, en la última vuelta he intentado frenar lo más fuerte para defenderme y ganar", relató.

En algún momento parecía que Bastianini podía haber ganado de haberlo intentado con más fuerza, aunque no se puede restar el más mínimo mérito al triunfo de Pecco.

"No tenía nada más, lo he dado todo el la pista", apuntó.

A mitad de carrera, Marco Bezzecchi se llegó a colocar a dos décimas de Quartararo, de haberle pasado le hubiera regalado el título a Pecco.

"Con el equipo, antes de la carrera, hablamos que solo me pusieran la posición de Fabio si, con ella, yo era campeón, pero al final no me pusieron nada, así que sabía en todo momento que no era campeón, pero quise ganar para sacar los máximos puntos. He empujado al máximo, más que en Australia, porque necesitaba esta victoria para llegar más tranquilo a Valencia", finalizó.

