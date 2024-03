Bagnaia, tras ganar en Qatar: "Nosotros trabajamos en silencio"

Pecco Bagnaia tenía un gran ritmo de carrera de acuerdo a lo que dejó entrever en los entrenamientos libres, pero no pudo mostrarlo el sábado en la carrera al sprint. Lastrado por una quinta posición de parrilla tras la clasificación, el italiano únicamente pudo acabar cuarto en la prueba corta, mientras que su rival por el título de 2023, Jorge Martín, se llevaba los honores.

Pero la situación dio un giro este domingo. En el día que es el de sus mejores actuaciones, su feudo, como ya demostró el año pasado, el vigente bicampeón del mundo logró superar algunos problemas con su Ducati Team GP24, especialmente de vibraciones, algo de lo que también se han quejado Martín y Enea Bastianini, para ganar la prueba larga del Gran Premio de Qatar y convertirse en el nuevo líder del Mundial de MotoGP.

Bagnaia hizo una salida prodigiosa que le dejó primero, lo dio todo al principio para mantener a raya a sus rivales, Brad Binder y Martín, y construyó poco a poco una ventaja a su favor que se acabó transformando en su primer triunfo del año. Al término de la carrera, el transalpino explicó que tanto él y su equipo trabajan en silencio, y que eran conscientes del gran ritmo que podían demostrar este domingo.

"Trabajamos en silencio, nosotros ya conocíamos nuestro potencial", empezó diciendo Bagnaia. "Tratamos de dar el máximo ayer sabiendo que era importante hacer cambios para la carrera, hemos hecho un trabajo importante en el Warm Up, ha sido una gestión de carrera diferente a la de ayer y estoy muy contento. Ahora nos vamos a Portimao habiendo dado un paso adelante con la moto".

El #1 no sacó errores a su día: "Ha sido una carrera perfecta, se puede decir. Lo he dado todo en la primera vuelta, en las primeras cuatro curvas. Sabía que si me ponía delante podía hacer esa diferencia. Lo he intentado, y después, gracias a la lección de la carrera de ayer, he aprendido un poco más sobre cómo utilizar esta moto en condiciones con este agarre, y ha funcionado muy bien".

"Tengo que dar las gracias también a mi equipo, porque me ha ayudado a dar un paso adelante con el setting. Y después toda la carrera ha sido perfecta, así que estoy muy contento. Lo hemos hecho perfecto, y esta carrera nos ha servido mucho", siguió, acordándose de nuevo de su equipo técnico.

Posteriormente, Bagnaia valoró su duelo con Martín, y como el feudo del madrileño son los sábados, mientras que él sigue brillando los domingos, cuando más puntos se reparten: "Pienso que ha cambiado un poco con respecto al año pasado. Me encontré mejor ayer, pero depende mucho de cómo sales, porque ayer no hice una salida perfecta, me costó un poco, pero el ritmo era bastante bueno".

"Al final Jorge Martín tiene una explosividad muy fuerte, es muy fuerte en esto, y yo soy más constante con las gomas usadas, de estar con un buen ritmo. Tenemos dos estilos bastante diferentes, he intentado estudiar mucho de lo que hacía el año pasado, y creo que intentaré hacerlo la próxima carrera. Pero tenemos dos maneras de marcar el tiempo, pienso. Ha sido un buen comienzo, empezar donde terminamos el año pasado. Da mucha motivación", finalizó.