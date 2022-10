Bagnaia: "Claro que me enoja no estar entre los diez primeros"

Cargar reproductor de audio

Sepang.- Pese a que lo intentó de todas las maneras cuando en la parte final del FP2 la pista se secó y los pilotos dispusieron de algo menos de ocho minutos para atacar el tiempo con neumáticos lisos, Pecco Bagnaia no pudo pasar el corte, y aunque firmó el segundo mejor tiempo de la sesión de la tarde, terminó en la combinada de tiempos 11º, a solo 3 milésimas de estar dentro de la lista provisional de pilotos que este sábado entrarán directamente a la Q2.

El detalle no es menor, ya que la posibilidad de lluvia sobre el Circuito de Sepang es evidente y un FP3 en mojado condenaría al nuevo y flamante líder del campeonato del mundo, que está ante su primera bola de partido este domingo, a pasar por la siempre incómoda e incierta Q1.

"La decisión de no poner la goma nueva al final del primer ensayo fue mía. No esperaba la lluvia de la tarde, pero, además, era importante darle vueltas a la goma media", justificó Bagnaia el hecho de no haber atacado el tiempo en el FP1 de la mañana, completado con la pista seca.

Por la tarde, durante el FP2 de Moto2, empezó a llover de forma exagerada, se sacó bandera roja, se retrasó casi una hora el programa y la sesión de MotoGP empezó en mojado, secándose, poco a poco la pista.

"Claro que me enoja no estar entre los diez primeros. Sobre todo porque fue por culpa mía, de un error que cometí", explicaba el italiano al final de la jornada.

"A pesar de ello estoy contento. Por la mañana soy de los pocos que mejoré con la goma usada. Y por la tarde, con agua, no me encontré del todo bien pero terminé bien", hacía el resumen de su primer día en Malasia.

Las previsiones, inicialmente, indicaban que no iba a llover el viernes y que sí lo haría el sábado, de momento las del primer día no se cumplieron.

"Cuando he visto la lluvia me he preocupado, porque si mañana llueve no será fácil pasar a la Q2 con la cantidad de pilotos buenos que nos encontraríamos", en referencia a los muchos que se han quedado en el corte.

Los test de pretemporada de Sepang, en febrero, fue un momento crítico para Pecco, ya que fue cuando consideró que el motor Ducati 2022 no era el adecuado y obligó a hacer marcha atrás y montar los motores probados en el test de Jerez de 2021, un cambio que, a la postre, le ha salido bien.

"Cuando esta mañana salí a la pista y vi que la moto mejoró tanto respecto del test, me tranquilizó muchísimo", concluyó el de Turín.