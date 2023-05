Bastianini tampoco estará en el GP de Francia y tiene reemplazante

No cesa el calvario para Enea Bastianini. El piloto italiano no está viviendo ni mucho menos el debut soñado con Ducati, y es que desde el primer Gran Premio de la temporada 2023 de MotoGP en Portimao está arrastrando una lesión que le está apartando de las pistas, y que lo hará también el fin de semana que viene en el Gran Premio de Francia.

El piloto nacido en Rimini sufrió un accidente en la primera carrera al sprint del año en Portimao cuando, rodando junto a él en paralelo, Luca Marini se fue al suelo. Bastianini no pudo evitar al piloto del Mooney VR46 y también se cayó, sufriendo un violento golpe que le provocó una fractura en la escápula derecha.

Tras ello, el italiano no ha podido correr en ninguna carrera larga de MotoGP en la presente campaña. De cara a Termas de Río Hondo, no pudo estar tras decidir junto al equipo médico no operarse y llevar a cabo una recuperación más conservadora, basada primero en descansar en primera instancia, con el brazo derecho inmovilizado, y en rehabilitarse con movimiento después para tratar de llegar a la siguiente carrera, en el Circuito de las Américas.

De cara a la cita estadounidense, Bastianini se probó con una Ducati Panigale, pero los médicos y el equipo le aconsejaron no correr, por lo que no llegó a desplazarse a Austin para disputar el tercer Gran Premio del año. Así, el piloto de 25 años siguió recuperándose con la mirada puesta a Jerez, donde las cosas no fueron tan bien como se preveían.

Tras seguir el mismo proceso y probarse con la Panigale en Misano, sus doctores le aconsejaron viajar al Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde el equipo médico de MotoGP sí le otorgó el apto para disputar el fin de semana. Sin embargo, todo se torció con el paso de las sesiones. El transalpino se notó fatigado y dolorido en los entrenamientos del viernes, se infiltró para salir a pista el domingo y después de completar apenas 12 vueltas en la FP3 se llegó a la conclusión de que no estaba preparado, teniendo que retirarse.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Así, se esperaba que Bastianini pudiera estar al menos el próximo fin de semana, del 12 al 14 de mayo, en Le Mans para el Gran Premio de Francia, pero no va a ser el caso. Ducati confirmó este viernes que el italiano volverá tras el 'parón primaveral', ya que MotoGP no vuelve a la acción hasta el 11 de junio, en Mugello.

Según ha explicado Ducati en un comunicado, "en su regreso a Italia, Enea volvió de nuevo a su programa de rehabilitación pero después de consultarlo con los doctores y de acuerdo con el equipo, ha preferido tomarse un poco más de tiempo para recuperar completamente la forma física para el GP de Italia, que es en Mugello a principios de junio".

Su sustituto será un viejo conocido de Borgo Panigale en MotoGP: Danilo Petrucci. Ducati le ha elegido debido a que Michele Pirro, habitual en estas circunstancias, no podrá estar en Le Mans porque ese mismo fin de semana compite la segunda ronda del CIV (Campeonato Italiano de Velocidad) en Mugello.

El italiano fue piloto del equipo oficial en las temporadas 2019 y 2020, y dejó la categoría reina en 2021 tras correr con una KTM en el equipo Tech3. Después, ha seguido corriendo con Ducati, en el MotoAmerica el año pasado, terminando segundo en la general, y en este 2023 en el Mundial de Superbikes, con el equipo Barni.

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ducati quiere agradecer públicamente a Marco Barbabò [máximo responsable de Barni] que, a pesar de tener previsto un test con Petrucci en Misano el próximo jueves y el próximo viernes, haya dejado libre a Danilo para la carrera de Le Mans, demostrando una gran sensibilidad y fidelidad a Ducati", ha comentado el equipo en el comunicado.

En el mismo, Bastianini ha expresado su pena por no poder estar en Le Mans: “Me sabe muy mal no poder correr en el GP de Francia, donde el año pasado obtuve una fantástica victoria pero después de la experiencia en Jerez, he preferido darme más tiempo para recuperarme completamente de mi estado físico. Después de Le Mans el Mundial tendrá un parón de tres semanas, un tiempo suficiente para cumplir con mi objetivo de estar al 100% en la carrera de casa, en Mugello, en el mes de junio“.

Petrucci, por su parte, se mostró agradecido por la oportunidad: "Estoy muy contento de volver a correr en MotoGP, aunque obviamente me sabe muy mal que Enea se tenga que saltar otra carrera. En Le Mans con la Desmosedici GP he ganado mi última carrera en MotoGP. Será un honor poder probar la moto campeona del mundo y meterme de nuevo el mono con el que gané en el pasado. Es una emoción indescriptible y no veo la hora de salir a pista con todo equipo Ducati. Quiero agradecer también a Barni por haberme dejado esta oportunidad y a Ducati por haber pensado en mi“.