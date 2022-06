Bastianini seguirá en Ducati en 2023, pero desconoce el equipo

Cargar reproductor de audio

El corredor italiano es el único que ha logrado ganar tres carreras este año, pero las ha combinado con una serie de caídas y malos resultados que hace que su trayectoria este curso sea del todo irregular, un hándicap que le impide estar aún más arriba en la general del campeonato, de la que es tercero a 28 puntos del líder, Fabio Quartararo.

Para Enea Bastianini, Barcelona puede ser un escenario propicio para seguir sumando y mantenerse en las posiciones de cabeza.

"Montmeló es un circuito bueno para mí, es rápido y también muy técnico, en Mugello me caí, no vengo de la mejor carrera, pero estoy motivado para arrancar este viernes con el mejor estado de ánimo. El año pasado sufrí con el agarre de la pista y tuve que adaptar el estilo de pilotaje, espero que este año las cosas vayan mejor", introdujo el de Gresini en la rueda de prensa previa al gran premio.

Bastianini ha vencido en tres carreras, pero cuando no gana no es capaz, de optar al podio o a resultados delanteros, el 8º puesto de Jerez fue su mejor resultado fuera de las tres victorias logradas.

"Tengo que ser más consistente y regular, hago buenas carreras combinadas con otras que no lo son, como en Portimao o Mugello, donde me caí, tengo que mantener la concentración durante todas las vueltas", reconoce para corregirse.

El piloto de Gresini es consciente de que en las últimas carreras ha perdido algo de confianza.

"En Le Mans y Mugello perdí un poco las sensaciones en la entrada de las curvas con el tren delantero, ya entendemos el por qué, me cuesta parar la moto y tenemos que trabajar en el reglaje para solucionarlo", localizó el problema.

De cara al fin de semana, Bastianini quiere esperar a subir a la moto y ver el agarre de la pista antes de hacer cálculos.

"No sé cual es ahora mismo la estrategia para Montmeló, no será fácil mantenerme con los pilotos de delante en carrera, Barcelona es distinto a Mugello, hay muchas chicanes, como allí, pero no hay demasiado agarre y eso puede ser critico para mi. Con la GP21 será más fácil pilotar que el año pasado y la moto me ayuda mucho en la clasificación del sábado, un punto vital, salir adelante en parrilla, pensando en la carrera".

Bastianini fue uno de los pilotos invitados en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Cataluña, junto a Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró y Fabio Quartararo, todos ellos renovados ya para 2023.

"Por el momento no he firmado el contrato con Ducati pero sé cómo va a ser mi futuro, voy a permanecer con ellos aunque aún no sabemos en qué equipo", dijo.

"Vamos a continuar trabajando, para mí lo más importante es contar con un buen paquete técnico para poder luchar por el título. Mi futuro no es un problema, cuento con una moto muy buena y tengo que ser rápido ya sea en el conjunto de fábrica como en uno satélite", cerró el de Rimini.