Bastianini cuestiona la sanción "injusta" de Motegi; Jorge Martín, "enfadado consigo mismo"

Enea Bastianini ha calificado de "injusta" la penalización que recibió en la última vuelta por salirse de los límites de la pista en la carrera sprint del GP de Japón, alegando que no ganó tiempo alguno.

El piloto de Tech3 rodaba en tercera posición por delante de Diogo Moreira, de LCR Honda, cuando Jorge Martín se le echó encima de repente debido a la fuerte degradación de los neumáticos.

Al comenzar a disputarse la posición en la última vuelta, ambos se salieron de la pista al salir de la curva 10 y dirigirse hacia la larga recta trasera, tocando la zona pintada de verde en el borde de la línea blanca.

Aunque normalmente se permite a los pilotos sobrepasar los límites de la pista tres veces en una carrera antes de ser sancionados , cualquier infracción en la última vuelta conlleva un descenso automático de una posición.

Así, aunque Martín y Bastianini cruzaron la segunda línea en segunda y tercera posición respectivamente, ambos perdieron un puesto en la clasificación final, y Moreira ascendió al segundo puesto, por detrás del ganador de la carrera, Marc Márquez.

La infracción de última hora resultó especialmente costosa para Bastianini, que perdió la oportunidad de subir al podio del sprint tras una sólida actuación partiendo desde la séptima posición de la parrilla.

En declaraciones posteriores, el italiano afirmó que no ganó tiempo al abrirse en la curva 10, argumentando que, de hecho, perdió contacto con Martín al acelerar al salir de la curva.

"Al final, no ataqué a Martín para no forzar demasiado, y si lo hubiera hecho, seguro que ahora estaría en el podio", afirmó.

"Cometí un pequeño error del que ni siquiera estaba seguro de haberlo cometido.

"Con estas normas, está claro que toqué la zona verde. Con las motos de MotoGP de l , se toma la curva un poco más abierta, y eso podría tenerse en cuenta, pero las normas son las que son.

"Creo que es un poco injusto porque no obtuve ninguna ventaja. Al llegar a la curva, me coloqué detrás de Jorge para intentar aprovechar su estela, pero se me escapó".

La carrera de Martín se vio comprometida por una grave degradación de los neumáticos y el piloto de Aprilia afirmó que su neumático trasero quedó completamente "destrozado" en los últimos compases de la carrera.

Esta caída repentina del ritmo hizo que el español pasara de rodar a un segundo del líder de la carrera, Márquez, a tener que hacer todo lo posible por mantener la segunda posición.

Mientras que Bastianini consideró que la sanción era injusta, el líder del campeonato, Martín, aceptó su error, aunque admitió que estaba enfadado consigo mismo por haber cedido dos puntos adicionales a su rival por el título, Márquez.

"Es una pena. Estoy un poco enfadado conmigo mismo por tocar la zona verde, porque al final era una posición libre, que era mía. Fue un gran error. Pero estaba tan concentrado en intentar sacar una buena salida de la curva 10 que tuve que salir con un ángulo más pronunciado, y quizá eso fue lo que me llevó a tocar la zona verde. No me di cuenta de que la había tocado, pero lo vi más tarde".

Martín y Bastianini fueron seguidos en los últimos compases de la carrera por Moreira, quien vio cómo ambos se salían de la trazada en la curva 10 y se retiró inmediatamente de la lucha, sabiendo que el podio estaba asegurado.