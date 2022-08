Bastianini es el elegido por Ducati como compañero de Bagnaia en 2023

Cargar reproductor de audio

La cúpula de Ducati se reunió este viernes en Bolonia para tomar la decisión final sobre qué piloto va a acompañar a Pecco Bagnaia en la formación oficial de fábrica la próxima temporada, y finalmente el italiano Enea Bastianini es el elegido.

Durante el pasado Gran Premio de Italia, a finales de mayo, la casa de Borgo Panigale, tras descartar a Jack Miller, redujo a dos los pilotos que aspiraban al puesto, el español Jorge Martín y el propio Bastianini, que tras protagonizar un explosivo inicio de temporada, con tres victorias, se había colocado como claro aspirante al puesto.

“Estoy muy contento de poder llevar los colores del equipo oficial Ducati a partir del año que viene", ha dicho Enea tras hacerse oficial la noticia.

"Era mi sueño y ahora se ha hecho realidad. En estos dos años en MotoGP he aprendido y crecido mucho y creo que junto con los ingenieros y los hombres del equipo Ducati Lenovo sólo puedo mejorar. Me gustaría dar las gracias a Claudio, Gigi, Paolo y Davide por haber confiado en mí y haberme dado esta increíble oportunidad, pero también quiero agradecer a Nadia y a todo el equipo Gresini el gran apoyo que he recibido de ellos durante esta maravillosa temporada juntos. Intentaré cerrar este 2022 de la mejor manera posible, antes de afrontar mi nueva aventura como piloto oficial de Ducati con el máximo compromiso y el espíritu de equipo adecuado”.

Tras un brillante año de debut en 2021 con Pramac, con varias poles y una victoria incluida, Ducati había tomado la decisión, a principio de temporada, de promocionar a Martín al puesto en el equipo oficial, pero los resultados de Bastianini, que en en el tramo inicial de la temporada logró tres victorias (Qatar, Austin y Le Mans), ha hecho cambiar de opinión a los ejecutivos de Bolonia, decantado la balanza en favor del chico de Rimini.

Ducati, que tenía previsto hacer el anuncio el próximo martes, ha adelantado su decisión para acabar con la situación de tensión e incertidumbre a la que había sometido, de forma gratuita, a ambos pilotos desde principios de junio, cuando hizo público que no iba a tomar una decisión hasta final de agosto, como así ha sido.

Además de otros factores que han sido descartados, como el trabajo en el desarrollo de la moto 2022, o la introducción de las carreras al sprint en 2023, una suerte en la que Martín podría tener ventaja sobre Bastianini, los argumentos de marketing tampoco han tenido el peso que se había anunciado, y Ducati alineará a dos pilotos de la misma nacionalidad en 2023, mientras que en el equipo Pramac, con dos patrocinadores principales italianos, correrá un francés, Johann Zarco, y un español.

A nivel de contrato, Ducati ha asegurado que tanto Enea como Jorge percibirán un salario muy similar y dispondrán de exactamente el mismo material técnico, al menos de inicio en la primera carrera de 2023.

"Estamos muy contentos de tener a Bastianini en el equipo de fábrica”, ha dicho por su parte Gigi Dall’Igna, director general de Ducati.

“Enea es un piloto con mucho talento que ha madurado mucho en estos dos años con Ducati. Ha sido capaz de crecer rápidamente, consiguiendo dos podios en su año de debut en MotoGP y luego consiguiendo tres victorias este año con el equipo Gresini. Estamos convencidos de que el año que viene, como piloto oficial, podrá dar un paso más y estar entre los protagonistas en cada carrera. Sin embargo, no ha sido una elección fácil, porque tanto Enea como Jorge Martín son dos jóvenes pilotos muy rápidos, y precisamente por eso hemos querido seguir garantizando el mismo material y apoyo técnico para ambos. Estamos seguros de que los dos podrán demostrar todo su gran talento en la pista”, ha añadido

Además de la elección de Bastinini para el equipo oficial, Ducati anunció la renovación de Zarco con Pramac, algo que se daba por hecho pero que estaba pendiente del anuncio. De esta manera, las ocho motos que la casa italiana presentará en 2023 estas definitivamente asignadas, al unirse al equipo oficial y al Pramac, los dos corredores de Gresini Rancia, Fabio Di Giannantonio y el recién fichado Alex Márquez, y los del VR46, Luca Marini, que cumplirá su tercer curso en la clase reina, y Marco Bezzecchi, que afrontará su segundo año en MotoGP.

