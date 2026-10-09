Bastianini minimiza sus caídas en Indonesia y confía en mejorar el sábado

¿De las estrellas al pozo? Probablemente sea pronto para afirmarlo y sabemos muy bien que no se pueden sacar conclusiones sobre un fin de semana de carrera ya el viernes, pero la primera jornada de entrenamientos para el GP de Indonesia ha dejado bastante decepción al ver a Enea Bastianini tan abajo en la clasificación.

En Mandalika, el piloto de KTM-Tech3 había llegado muy motivado tras el excelente fin de semana de Motegi, pero al parecer el circuito de la isla de Lombok no le resulta tan favorable como lo fue el japonés hace apenas una semana en Motegi.

El piloto de Romaña tuvo dificultades para encontrar un buen ritmo en los entrenamientos libres de la mañana, quedando fuera del Top 10 a casi un segundo del líder, pero el verdadero desastre se produjo en los entrenamientos de la tarde, donde se cayó dos veces, primero en la curva 8 y luego en la 16, terminando apenas en el puesto 21.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En la primera caída cometí un error demasiado grave, inclinándome demasiado y perdiendo la rueda delantera, mientras que en la segunda, por desgracia, no pude hacer nada para evitarla", explica "La Bestia", quien analiza acertadamente qué es lo que falló, intentando mantener la moral alta para poder volver a la pista el sábado en buena forma.

"Durante toda la segunda sesión prácticamente no tenía freno trasero y no entendimos por qué no funcionaba; cuando llegué al punto de frenada donde me caí, no pude realizar la maniobra habitual que suelo hacer, descargando la parte delantera".

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"También hubo una pequeña vibración en el neumático, pero ese no fue el motivo del resbalón. Por desgracia, cuando atacas para intentar marcar el mejor tiempo, tienes que ir al límite..."

"En esa vuelta habría terminado a unos 0,250 del tiempo de Acosta y, de todos modos, podría haber dado otra vuelta. Estoy convencido de que aún tengo margen de mejora, aunque sabemos que el sábado suele ser más crítico".

"Pero, en realidad, se puede mejorar; tendremos que cambiar dos o tres cosas y en las frenadas me siento bastante cómodo, incluso en las rectas, donde normalmente me sentía limitado. Todavía hay que trabajar y ya veremos cómo va mañana".