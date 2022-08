Bastianini explica la razón de su abandono en Austria

Cargar reproductor de audio

Ganador de tres carreras esta temporada, en Qatar, Austin y Le Mans, Bastianini bajó hasta el sexto puesto de la general (118 puntos) después de un nuevo cero en el Gran Premio de Austria, donde tuvo que abandonar al romper la llanta delantera de su Ducati y perder presión en el neumático.

Bastianini, que en las siete primeras carreras de la temporada acumuló 94 puntos, sumando en seis de ellas (solo un cero, en Portimao), solo ha podido añadir 24 más en los últimos seis grandes premios, en los que ha concedido tres ceros más.

Después de su gran remontada en Silverstone, donde llegó hasta el cuarto puesto en la última vuelta, el italiano de Gresini Racing parecía confirmar que había vuelto a su mejor versión alcanzando la pole position en Spielberg, la primera para él en la clase reina, una primera posición en parrilla que no conseguía desde sus tiempos en Moto3, allá por 2018.

Pero salir el primero no le trajo excesiva suerte al campeón del mundo de Moto2 2020, nada más apagarse el semáforo fue superado por Pecco Bagnaia, giró tres vueltas en segundo lugar, en el cuarto paso por meta ya le habían adelantado Jack Miller y Jorge Martín, y en la sexta vuelta dio un llantas contra el bordillo del circuito que le obligó a retirarse antes de acabar el séptimo giro, lo que le supuso el cuarto cero del curso.

"Es una verdadera lástima porque teníamos un buen ritmo y estoy seguro de que podríamos haber luchado por el podio o incluso por la victoria”, se lamentaba el de Gresini al final de la carrera.

“Por desgracia, entre la curva 9 y 10 perdí la parte trasera, mi neumático delantero patinó, golpeé el bordillo y rompí la llanta. Por eso perdí presión en el neumático delantero y tuve que retirarme”, explicó. “De todos modos, tenemos que mirar el vaso medio lleno, porque hemos tenido un muy buen fin de semana”, trató de ser positivo Bastianini.

Sin duda fue un episodio de mala suerte, pocas veces se ve en carrera la rotura de una llanta.

"Es la primera vez que me sucede. Cuando hice la curva 10 parecía que no había pasado nada, luego en la siguiente curva vi que la parte delantera se movía mucho. En las curvas dos y tres la situación empeoró aún más y luego en la curva cuatro me fui recto porque no podía frenar”.

Bastianini aspira a convertirse piloto del equipo oficial Ducati la próxima temporada, junto a Bagnaia, un asiento por el que también está luchando Martín. Desde que la fábrica comunicó a ambos que eranlos ‘finalistas’ para la plaza y que la decisión iba a ser a final de agosto, lo que sucedió en el Gran Premio de Italia, el español ha acumulado 59 puntos, sumando en todas las carreras, por solo 24 del italiano. Sin embargo, el balance de tres victorias de Enea pueden acabar decantando la balanza.

La concurso entre ambos para ir al equipo oficial se ha visto reflejado en la pista, tanto en Silverstone, donde el italiano pasó al español en la última vuelta, como en Austria, donde Martín le adelantó en el cuarto giro.

"He peleado durante bastante tiempo con Jorge, que ha sido muy competitivo hoy y ha sido bastante agresivo conmigo, pero eso es normal. Fue una pelea de carreras y no creo que afecte a nuestro futuro como todo el mundo puede pensar. Siempre es agradable luchar con él, aunque hubiera sido mejor hacerlo al final de la carrera, y no en las primeras vueltas”, finalizó el italiano.

