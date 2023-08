Bastianini no encuentra el rumbo con la Ducati 2023

Una inoportuna lesión en la carrera sprint del primer gran premio del año, en Portugal, truncó el arranque de la que se preveía como la gran temporada de Enea Bastianini, el joven piloto italiano que este año debuta como piloto oficial de fábrica de Ducati.

Bastianini ganó el pasado año cuatro carreras y, con ellas, forzó al fabricante italiano a cambiar su intención inicial de promover a Jorge Martín al primer equipo, un cambio que, de momento, no está sentando bien al chico de Rimini.

La lesión, evidentemente, truncó la progresión de Bastianini, pero ni una aplazamiento inicial de su reaparición hasta el Gran Premio de Italia, sexto evento de la temporada, ni el parón veraniego de cinco semanas, han hecho variar el rumbo de los acontecimiento.

El piloto de Ducati salió del fin de semana británico sin sumar un solo punto, tras acabar 14º en la sprint del sábado y caerse en la carrera del domingo. Pese a ello, Enea hizo una valoración positiva del global del gran premio.

"No estoy contento con lo de hoy (domingo), pero sí con todo el fin de semana en general", señaló tras la carrera.

"Cambiamos muchas cosas en la moto para tratar de prepararme para la carrera, pero nada funcionó, así que fue muy difícil para mí. Solo me sentía fuerte en las frenadas, mientras que sufría en las otras partes de la pista", dijo desconsolado.

Mientras luchaba por acabar en los puntos, Bastianini logró adelantar a Marc Márquez seis vueltas del final, pero ambos se tocaron y se cayó el de Honda, mientras que dos giros después, se retiró el de Ducati, sin que las imágenes de la televisión esclarecieran la maniobra.

"Después del contacto con Marc, algo debió suceder en la moto. Se cortó el neumático trasero y probablemente por eso me caí. Pero así son las cosas", se resignó el italiano, que quedó fuera de carrera a cuatro giros del final.

"Marc me tocó entrando en la curva 11 y me caí. (Levanté la moto y) seguí, pero cuando llegué a la curva 15 e intenté frenar era imposible parar la moto, así que me fui recto y me caí", explicó.

"Me adelantó Bastianini y no quise tomar riesgos. Llegué a la curva y vi que estaba un poco más mojado. Me moví a la izquierda, él tuvo un susto y se movió hacia allí, y no pude evitarle", fue la explicación de Márquez.

Como si pilotara una 'Chopper'

Caídas al margen, Bastianini estaba muy lejos de los puesto delanteros cuando tuvo que abandonar, sin opciones reales de ir hacia adelante.

"El mayor problema es que me siento como si llevara una (moto) Chopper, y esto no es bueno para girar. Intentamos trabajar en la suspensión trasera y modificar la moto, pero probablemente tendremos que hacer algo más grande como Pecco, que cambió mucho la puesta a punto respecto a la moto del año pasado", valoró sus sensaciones con la moto 2023.

"Pero para afrontar ese cambio necesito tiempo para entender las cosas. Era importante hacer esta carrera, porque di 16 vueltas y ahora tengo muchos más datos que el equipo puede analizar. Probablemente hemos entendido que dirección debemos tomar, pero no se si podremos hacerlo en breve".

Por último, Bastianini recordó lo bien que podía pilotar con la moto 2021 que utilizó el año pasado y que le permitió acabar en el top 3 del campeonato.

"Con la moto del año pasado no tuve este problema, pero la nueva es completamente diferente y es mucho más agresiva incluso desde el punto de vista físico. Ya me he recuperado (de la lesión), pero la moto es muy nerviosa y esto no me permitirme relajarme mientras piloto", zanjó.

Bastianini está, ahora mismo, clasificado 18º del campeonato con 18 puntos, a 196 de su compañero Bagnaia, líder, tras haber puntuado en tres carreras.

Enea Bastianini, Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images