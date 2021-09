La alegría de Bastianini por adelantar "al jefe de MotoGP

El piloto de Avintia salió desde la 12° posición en la parrilla de salida para ubicarse en la cuarta plaza tras las seis primeras vueltas de la carrera de Misano, antes de arremeter para conseguir la tercera plaza y lograr su primer podio en su temporada de novato en MotoGP.

Bastianini se mostró entusiasmado por el hecho de tener que adelantar a Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP, para subir al podio, y admite que pensó que la victoria era posible cuando empezó a dar caza a los líderes al final de la carrera antes de conformarse con el tercer puesto.

"Sí, muy bien", dijo el actual campeón del mundo de Moto2 cuando se le preguntó por los pilotos a los que tuvo que adelantar. "También adelantar a Marc, el jefe de la MotoGP, fue fantástico. Y algo especial aquí en Misano".

"Cuando veo la diferencia (a los líderes) pienso: 'OK, ¡puedo ganar! Pero después mi ritmo significaba que era un poco imposible ganar".

Bastianini reconoce que no creía posible un podio después del warm up del domingo, pero dice que se sintió "muy cargado" cuando pudo adelantar a varios pilotos al principio de la carrera.

"La clave, no lo sé porque esta mañana mi ritmo no era tan malo, pero no era competitivo para hacer un podio", comentó.

"Pero durante la carrera algo cambió y fui realmente competitivo al frenar para entrar (en las curvas)".

"Creo que esta fue la clave y después, cuando adelanté a dos o tres pilotos, me cargué de verdad y lo empujé todo para hacer este podio".

Enea Bastianini, Esponsorama Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini es uno de los tres pilotos de la actual parrilla que no lleva una moto de fábrica, ya que el novato de Avintia compite con una Ducati GP19 de dos años atrás.

Pero afirma que en las rondas de Misano y Aragón -donde ha conseguido sus mejores resultados de la temporada hasta el momento- ha sido capaz de adaptarse a la agresividad de la GP19 para rodar mucho más tranquilo en las carreras.

"Mi moto tiene un buen potencial porque es agradable, pero es bastante agresiva porque bombea mucho y también tiene algo (de wheelie) en recta", dijo Bastianini.

"Pero aquí y en Aragón adapté mi estilo en esta moto, y ahora estoy más relajado durante las carreras y puedo ser rápido en cada parte de la carrera".