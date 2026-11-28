Entrevista

MotoGP GP de Valencia

Bastianini: "El podio era una promesa a KTM, ¡absurdo conseguirlo en Valencia!"

En el último fin de semana con la RC16, el piloto de Rímini logra un inesperado tercer puesto en la Sprint como digno adiós a dos años con la casa austríaca, subrayando que desde mitad de temporada ha encontrado la manera de ir rápido, incluso en una pista como el 'Ricardo Tormo' que no le gusta especialmente.

Francesco Corghi Matteo Nugnes

Publicado: 28 nov 2026, 16:25

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Enea Bastianini llevaba tiempo diciendo que quería despedirse de KTM logrando un podio y la jugada le salió a la perfección en la Sprint del Gran Premio de Valencia.

El de Rímini salió muy bien desde la tercera fila de la parrilla, colocándose enseguida en el grupo de cabeza; con la caída casi inmediata de Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y con Marc Márquez obligado a cumplir dos Long Lap Penalty por el controvertido episodio de la salida, la RC16 #23 preparada por Tech3 se convirtió en una de las candidatas a llevarse a casa una medalla.

Inalcanzables las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín, 'Bestia' se mantuvo a la estela de la Ducati de Fermín Aldeguer y, cuando el piloto de Gresini se fue al suelo, defendió de manera magnífica el podio ante la remontada de la Aprilia de Ai Ogura, terminando merecidamente tercero.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"¡Estoy en shock! Valencia siempre ha sido una pista en la que nunca he conseguido expresar mi potencial, así que este podio es sin duda inesperado. Pero esta mañana hicimos un gran trabajo en la clasificación, accediendo a la Q2 y rodando bien detrás de Acosta. Era importante salir delante y en carrera todo fue bastante extraño", explicó el romañol a los periodistas presentes en Cheste, entre ellos Motorsport.com.

"Nos quedamos con el motor al máximo durante unos quince segundos, no se entendía muy bien qué estaba pasando. En esos momentos el motor se sobrecalienta, independientemente de cuánto tiempo estés parado, y la salida no sale muy bien porque las temperaturas suben en general".

"Por suerte mi moto no tuvo los mismos problemas que la de Marc; cuando vi el humo en la suya, se me heló la sangre, pero la mía estaba bien. Cuando volvimos a salir, sabía que Marc tendría que cumplir la doble penalización, así que intenté no correr demasiados riesgos".

"En cierto momento vi que incluso estaba recuperando algo sobre Martín, pero luego Ogura volvió a acercarse y por lo tanto no había mucho que hacer, salvo defenderme bien. Pero fue muy bonito".

"¿El podio? No lo dije por decir, sino como una auténtica promesa. En Portimao no lo conseguí y por eso llegué aquí no muy convencido, pero al final nunca hay que rendirse y hay que darlo todo".

"Para mí significa mucho, he vivido emociones fuertes. Encontramos la tecla a partir de mitad de temporada, afrontando cada carrera al máximo y recogiendo casi siempre el máximo. Desde Japón algo hizo clic en todos nosotros, sin duda es un resultado que le viene bien a mi ánimo y al del equipo".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una promesa cumplida antes de empezar un nuevo capítulo, ya que desde el martes Bastianini se subirá a la Aprilia de Trackhouse para un capítulo totalmente nuevo de su carrera.

"Será duro mañana tener que abandonar este equipo, tenemos una relación muy bonita y estoy consiguiendo pilotar muy bien. Cambiaré de moto y sé que la Aprilia 1000cc va muy fuerte, veremos cómo será la 850cc el martes. Creo que será una buena moto, pero antes quiero terminar bien la carrera del domingo".

"Quizá será más difícil porque con el neumático medio no me he encontrado muy bien y sufro falta de agarre con el trasero. Cuando acelero no consigo calentarlo bien y por lo tanto habrá que encontrar una solución, en caso de que decidamos usarlo. Hay una pequeña posibilidad de montar el blando, pero todavía no lo sé con exactitud".

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