Bastianini reconoce que no cumplió a propósito su sanción de Montmeló

Uno de los momentos más tensos de la carrera principal del Gran Premio de Catalunya de MotoGP lo protagonizó Enea Bastianini, con el carrusel de sanciones que le impusieron en la parte final de carrera a raíz de una primera que no cumplió. Y no fue porque no se enterara, sino porque no quiso hacerlo deliberadamente, tal y como confirmó después ante los medios de comunicación.

Los problemas llegaron para el piloto oficial de Ducati mediada la carrera, cuando estaba luchando con Alex Márquez en la parte baja del Top 10, en un movimiento en el que el italiano se vio forzado a irse largo. Tras ello, atravesó la escapatoria de las curvas 1 y 2, donde los pilotos deben perder hasta un segundo, por reglamento, para considerar que ha sido suficiente y que no se les imponga una sanción. Sin embargo, consideraron que no fue así, y le impusieron una Long Lap Penalty de penalización.

Bastianini, que esperaba que el #73 devolviera la posición, la consideró injusta a todas luces, y decidió no cumplirla, aunque se lo notificaron en el 'dashboard'. Por ignorar esta primera LLP, se le impuso una segunda, que tampoco cumplió, lo que se convirtió finalmente en un ride-through. Tampoco lo hizo y pasó por línea de meta en novena posición. Esa última penalización se convirtió en 32 segundos extra, que le bajaron a la 18ª plaza.

Tras la carrera, Bastianini sostuvo que los comisarios de MotoGP le admitieron que la sanción no estaba bien aplicada, pero que desafortunadamente no podían cambiar de parecer a posteriori, una vez que ya habían tomado una primera decisión. Así, explicó por qué no cumplió la sanción.

"El 'dashboard' era demasiado claro. No estaba de acuerdo con la sanción", comenzó la 'Bestia'. "Adelanté a Alex en la recta, y cuando llegamos a la frenada [de la curva 1], él frenó más tarde que yo y eso me empujó hacia los pianos. Para mí, era imposible seguir frenando, y la única solución era cortar la chicane. Era posible volver, pero ¿dónde? ¿En el piano de la curva 2? No, imposible".

"Además, perdí tiempo porque seguí la trazada de la Long Lap [en la curva 2]. Esperé [que mandaran ceder la posición] a Alex, pero entonces llegó la Long Lap para mí. No estuve de acuerdo y decidí continuar sin hacerla. Sé que no es la decisión correcta, pero teníamos que hacer algo, porque nada ha cambiado. En cada carrera hay algo que explicar a los comisarios, y no es correcto".

Según Bastianini, Ducati y su jefe, Davide Tardozzi, estuvieron de acuerdo con su decisión: "Después de la carrera, vine con Davide para explicar lo sucedido y ver mejor los vídeos. Para los comisarios, al principio, la Long Lap Penalty era correcta. Después, dijeron, 'ok, no'. Vieron que la decisión era errónea. Intenté recuperar mi novena posición, pero Dirección de Carrera no puede hacer nada".

"Además, para ellos no perdí el tiempo [correcto] cuando volví de nuevo a la pista [en la curva 2]. Dije 'no, no, no, mira mejor el vídeo, he perdido un segundo'. No sé si está claro, pero perdí tiempo. Tenía a Alex detrás de mí, y cuando volví de nuevo a la pista Alex estaba 200 metros [por delante]".

Enea sostuvo que Ducati le entendió en todo momento: "Sí, Davide estaba conmigo y también todo el equipo estuvo de acuerdo con mi decisión, entendieron lo que pasó. Es así". Y lamentó que Dirección de Carrera no pudiera cambiar su parecer: "Es imposible. Es una locura, porque es así [no importa si hay un error]".

Por último, de cara a su futuro, Bastianini volvió a considerar Aprilia para bien, aunque no quiere cerrarse puertas: "Sí, lo he dicho muchas veces. Aprilia puede ser una buena opción para mí, pero también tenemos otras ofertas y tenemos que evaluarlas. Y también en mi mente sólo está ir a Mugello e intentar ganar. Pero ya veremos·", finalizó.