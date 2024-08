La 'Bestia' se serena: solo Bagnaia sumó más en las cinco última carreras de MotoGP

El reflejo de esta nueva versión de la Bestia, más cerebral que animal, se vio en la última carrera, en Austria, donde el piloto de Ducati se las apañó para encaramarse al último escalón del podio cuando ni él mismo hubiera apostado por ello.

Condicionado por la selección de neumáticos que Michelin desplazó a Spielberg, el corredor fue achicando agua cada vez que se subió a su Desmosedici, calzada en la prueba larga con los compuestos medios cuando, por sus sensaciones, la mejor opción, pero también la más arriesgada, hubiera sido colocar los duros.

A pesar de no sentirse a su aire, Enea Bastianini fue capaz de cruzar la meta el tercero, a siete segundos de Pecco Bagnaia, el ganador, y a cuatro de Jorge Martín, el segundo. Un resultado que se podría definir como decente si atendemos a que el #23 llegó al Red Bull Ring después de marcarse un doblete incontestable en Silverstone.

Con ese tercer escalón del podio, el flamante fichaje de KTM con vistas al curso que viene afianzó su tercera plaza en la tabla general, en la que ahora figura a 61 puntos del líder, Bagnaia, y con un margen de 22 sobre el cuarto clasificado, Marc Márquez.

Con su deriva en las últimas paradas del calendario en mente, lo lógico lleva a pensar que Bastianini ha encontrado el equilibrio después de un periodo complicado, marcado por las lesiones que le martirizaron el año pasado, y que le condicionaron mucho defender su estatus de piloto oficial de Ducati.

Recuperado ya de todas ellas, el italiano ha sido el segundo corredor más fructífero en las últimas cinco pruebas, en las que ha sumado 120 puntos. En esa ventana ha acumulado cinco puntos más que Jorge Martín (115 puntos) y solo le ha superado Bagnaia (159 puntos), que pasa por uno de los mejores momentos de su trayectoria.

"Hay veces, en según qué pistas, en las que me veo el 12º. Y eso no puede pasar si quiero pelear por el título", reconoce Bastianini, que espera poder mantener esa cabeza fría que le llevó a salir satisfecho de Austria, en las próximas citas.

"Sabía que en Spielberg no podría luchar por la victoria, pero logramos sacar el máximo de nuestro potencial, sin exagerar ni forzar más de la cuenta. No le dimos la vuelta a la moto, de modo que eso me permitió estar más o menos cómodo, con lo que tenía debajo del trasero", añade el de Rimini, que este próximo fin de semana espera poder mantener esa dinámica en Motorland, uno de sus circuitos favoritos.

Allí logró, en 2022, su último triunfo como piloto de Gresini, en aquella lucha a cuchillo que mantuvo con Bagnaia, al que superó, al cruzar la meta, por menos de media décima. "Tengo que intentar sacar partido en los grandes premios en los que me veo fuerte, y en otros, como en Austria, ser más conservador y maximizar los puntos. Pero aún sé que me falta un poco para estar con Martín y Pecco", finaliza Bastianini.