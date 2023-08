Bastianini: "Hacemos muchos cambios pero nada cambia"

La esperanza de Enea Bastianini era que su calvario terminara antes de las vacaciones de verano. En la primera carrera al sprint del año, en Portimao, se fracturó el omóplato derecho en un incidente con Luca Marini, y esta lesión, aunque no requirió cirugía, comprometió la primera parte de su temporada inicial como piloto oficial de Ducati.

Aprovechando el parón de cinco semanas entre Assen y Silverstone, la 'Bestia' regresó a la pista en agosto, finalmente al 100% de su forma física y convencido de que al menos podría volver a luchar por el podio. Sin embargo, no contaba con una Desmosedici GP23 que, aunque recuerda mucho a su antecesora en su forma, es muy diferente. Y la adaptación no está resultando nada fácil para el piloto italiano, que este viernes se ha vuelto a quedar fuera de la Q2, terminando la jornada de viernes del Gran Premio de Austria de MotoGP sólo en 16ª posición. Ocultar la decepción, por tanto, no es fácil.

"Podría haber sido mejor, no ha sido un gran día. Empezó bien, pero luego, en cuanto tuve que apretar un poco más, volvieron los problemas de siempre. Mi instinto no me ha permitido rodar limpio y al final incluso me he caído. Me sentía mejor con esa moto [la de la caída], así que podría haber hecho un poco más con ella, pero no mucho", fue la valoración de Bastianini al final del día.

El jueves, el de Rimini ya había dicho que tenía mucha confianza en los cambios que tanto él como Ducati realizaron tras el fin de semana de Silverstone, pero parece que no han supuesto el avance que él y el equipo esperaban. Entre otras cosas, la caída le impidió comprobar otros cambios llevados a cabo que hoy que parecían funcionar.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"No ha cambiado mucho. Quizás algo que hemos limado [por quedarse en la superficie], pero no [hemos ido] al grueso. En la Práctica hicimos otro cambio que pareció ayudarme un poco, sobre todo en la frenada de la recta. Pero me caí con esa moto, así que no pude hacer un verdadero 'time attack' y descubrir el verdadero potencial. Pero con neumáticos usados rodé tan bien como con los nuevos al principio de la sesión, así que parecía que habíamos encontrado el camino. Mañana volveremos a intentarlo".

Por el momento, sin embargo, la alerta roja aún no ha saltado, aunque es evidente que esta situación inevitablemente acaba teniendo un efecto negativo en los resultados. "Sabiendo que es sólo mi segunda carrera estoy bien físicamente, no me preocupa. Pero si sigo así dentro de cinco o seis carreras me preocuparía un poco más".

"Tengo que concentrarme en tomarme la carrera como una prueba, porque tengo que encontrar esas sensaciones que me faltan. Incluso hoy he intentado conseguir un buen resultado, pero de momento no puedo aspirar a eso. Cuando lleguen las buenas sensaciones, estoy seguro de que también llegarán los resultados", añadió Bastianini.

Por último, se le preguntó si es frustrante trabajar tan duro en una pista en la que el año pasado incluso consiguió el récord: "Sé que lo que hice el año pasado se puede volver a hacer, porque sigo siendo yo. Lo que más me preocupa es entender por qué hacemos tantos cambios pero no cambia nada. Siempre me siento más o menos en el mismo punto. A veces siento que voy mejor, pero a la siguiente vuelta veo que no. Es una situación muy delicada", concluyó.

