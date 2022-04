Bastianini: "Esta victoria es más especial que la de Qatar"

Cargar reproductor de audio

Si la victoria de Qatar en la primera carrera del curso sorprendió a propios y extraños, el triunfo de la Ducati GP21 de Enea Bastianini este domingo en el Gran Premio de las Américas entraba dentro de las previsiones de la previa, cuando muchos pilotos, entre ellos Fabio Quartararo o Marc Márquez, le señalaron como favorito al triunfo.

“La estrategia de hoy consistía sobre todo en guardar neumáticos y gestionar el físico, sobre todo en el sector cuatro. En la segunda parte de la carrera he visto que la cosa iba mejor, como en Qatar, pero al principio no lo tenía tan claro, al principio Rins me quería pasar constantemente y entendí que tenía que tirar fuerte y no reservar tanto, por eso he atacado a partir de mitad de carrera”, explicó.

“Así he ganado la carrera y ha sido fantástico porque me encanta este circuito y el público de aquí”, añadió.

La película de la carrera fue muy parecida a la de Qatar, allí estuvo segundo hasta la parte final, cuando Pol Espargaró se quedó sin neumáticos, y aquí pudo superar a Jack Miller.

“Qatar fue magnifico para Ducati, hay muchas rectas y aprovechamos la potencia, pero aquí también iba rápido en comparación con otras Ducati, espero poder repetir resultados como este en el futuro, de momento voy a celebrar el de hoy”

Para Bastianini, llegar a Europa después de estas cuatro carreras fuera, no cree que cambie mucho el panorama.

“En las carreras de Europa va a estar todo muy reñido de nuevo”.

Al joven italiano le pidieron que explicara su estilo y en qué podía mejorar aún.

“Entro muy rápido en las curvas, sobre todo cuando hay frenadas largas, por ahora voy más lento en medio de la curva en comparación a Jack o Martín, debo mejorar en este aspecto, son estilos de pilotaje diferentes, pero debo mejorar ese punto”.

También le preguntaron cuál de sus dos victorias era la más importante para él.

“No lo sé, todas las carreras son importantes para mi, es cuestión de ir acumulando puntos. La victoria de Qatar fue muy especial, se la pude dedicar a Fausto, era la primera de Gresini, pero para mi personalmente la de hoy es mejor porque quiere decir que soy constante. En Argentina fue un fin de semana extraño, pero me siento regular. Para mi es más especial la victoria de hoy”.

Encima de la moto, Bastianini parece pilotar siempre con calma y mucha tranquilidad, pese a su gran velocidad, como si fuera fácil para él.

“Mentalmente no hay ninguna carrera sencilla, al menos para mí. Ahora sé en qué momento he de tirar fuerte, estoy muy motivado con la moto y con como funciona”.

“Cada piloto tiene su propio estilo de pilotaje, el de Miller es muy parecido al mío y a veces comparo sus datos con los míos, no hay gran diferencia entre la moto de 2021 y la 2022, de momento todo funciona bien”, remachó el de Rimini.