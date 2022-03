Bastianini y su victoria: en Nadia y he visto los ojos de Fausto

Cargar reproductor de audio

El equipo Gresini despide el Circuito Internacional de Losail con una victoria que sorprendió a su propio piloto titular. Durante la rueda de prensa posterior a la prueba, Enea Bastianini confesó que no "se esperaba" el primer puesto en carrera, aunque sí luchar por el podio.

"No esperaba ganar, pero cuando me he visto ahí delante he creído que tenía posibilidades y me he ido a por ello", relató Enea tras concluir la carrera.

A menos de cuatro vueltas para el final, el piloto de Rímini aprovechó una mala gestión del trazado por parte de Pol Espargaró, convirtiéndose en el piloto con más opciones del trazado catarí.

"Al principio no ha sido fácil, porque Pol estaba tirando muy fuerte, pero al final me he dado cuenta de que el neumático medio ha sido la mejor opción para ganar".

"Pol ha pilotado de una manera increíble, al igual que Brad. Hemos visto que KTM y Suzuki han avanzado mucho desde el año pasado y está todo muy reñido, así que los neumáticos son clave. Hoy he sido el mejor a la hora de guardar neumáticos y espero seguir en esa dirección".

"Estoy muy feliz de ganar por primera vez en MotoGP, no ha sido fácil la victoria, pero hemos hecho un gran trabajo desde el test. Hemos llegado aquí muy confiados y con un ambiente en el equipo muy bueno", que, certifica, es muy importante para él.

El piloto italiano confiesa que las últimas vueltas en Qatar fueron "las más largas de su vida".

"No ha sido fácil, porque tenía a Brad tan cerca", relató. "No quería arriesgarme, pero ha sido magnífico".

Enea Bastianini partió desde la pole con una Ducati de 2021, moto que, asegura el italiano, "es muy buena" para él.

"Cuando la probé por primera vez el año pasado, ya vi el potencial de esta moto", aseguró.

"La moto 2021 va muy bien, y aunque creo que la 2022 es mejor en algunas partes, no creo que tenga ninguna ventaja. Hoy he ganado yo y por ahora puedo decir que tengo una de las mejores motos".

Esta supone la primera victoria del equipo Gresini desde Elías en Portugal 2006.

"Es fantástico ganar una carrera para el equipo de Fausto", agregó Bastianini. "Ahora tenemos a Nadia. El ambiente es fantástico con el equipo. Todos estamos muy motivados".

"He mirado a Nadia a los ojos y he visto los ojos de Fausto, su motivación. Cuando he visto las caras de toda la gente en el equipo...ha sido maravilloso", relató.

El piloto italiano asegura que esta victoria no aumentará la presión, ya que "no está en el equipo oficial" y, por lo tanto, "los pilotos que tienen más presión son los de la GP22".

"Creo que podemos hacer una buena temporada y debemos seguir concentrados", concluyó.

GALERÍA: Enea Bastianini en el GP de Qatar

Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing 1 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images