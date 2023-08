Bautista disputará con Ducati el GP de Malasia de MotoGP

El próximo 10 de noviembre, en el arranque del Gran Premio de Malasia, Alvaro Bautista volverá a ponerse al manillar de una MotoGP para disputar un gran premio de la clase reina, concretamente será sobre una Ducati pintada con los colores del equipo WolrdSBK, el Aruba.it.

Bautista dejó el paddock mayor del motociclismo en 2018, tras el GP de Valencia celebrado el 18 de noviembre de aquel año, cuando se quedó sin moto para la siguiente temporada al perder su plaza el equipo Aspar, donde corría con una Ducati. Aquel mismo año, Bautista disputó dos grandes premios con el equipo oficial, sustituyendo al lesionado Jorge Lorenzo.

Durante estos cinco cursos fuera de MotoGP, el español ha competido en el WorldSBK, en 2019 con el equipo oficial Ducati, que dejó para alinearse con la formación de fábrica de Honda en 2020 y 2021. Tras dos años difíciles, Bautista volvió a Ducati en 2022, logrando alzarse con la corona Mundial, la segunda para él tras la de 125cc que conquistó en 2006, un título que esta defendiendo con extrema solidez esta temporada en busca del doblete.

"Estoy muy contento de poder pilotar la MotoGP en un wildcard en Sepang, una pista que me gusta mucho y a la que me alegra volver ya que no está en el calendario del WorldSBK", explica Bautista en un comunicado del equipo Aruba-Ducati.

"Los tests con la Ducati Desmosedici GP han dado indicaciones positivas: las sensaciones han sido buenas y me he divertido. Quiero dar las gracias sinceramente a Ducati y a Aruba.it porque sin ellos habría sido imposible realizar esta oportunidad. Al mismo tiempo, me gustaría decir que esta carrera de MotoGP será un extra para mí y no una prioridad. Por eso tenemos que seguir centrados en el campeonato WorldSBK, que es lo único que importa ahora mismo. Quiero seguir concentrado para esta última parte de la temporada, que será muy exigente, con muchas carreras en poco tiempo. Las sensaciones con la Panigale V4R son buenas y espero seguir por este camino. Luego, cuando acabe la temporada, pensaremos en ir a Malasia y divertirnos. Ahora me tomaré unas pequeñas vacaciones y luego nos veremos en Magny-Cours".

El wildcard para Alvaro llegará diez días antes de cumplir los 39 años (21 de noviembre) y tras haber renovado por una temporada más, hasta final de 2024, con la casa italiana para seguir en la serie de las motos de calle.

Bautista solicitó esta invitación como premio al título conquistado el pasado año, y tras cubrir dos test con la Desmosedidi en Misano, donde el español entendió que sigue teniendo nivel para medirse a los actuales miembros de la parrilla de MotoGP.

Desde el primer momento, Alvaro pidió a Ducati hacer el wildcard en Sepang, un circuito que se adapta a su pilotaje como un guante, y donde la moto se desenvuelve con gran eficacia. Ducati intentó convencer al español para que el escenario de su reaparición fuera Misano o Valencia, en la última carrera del campeonato, pero finalmente la persistencia del talaverano se impuso a los criterios deportivos y económicos del fabricante con sede en Bolonia.

El español afrontará la carrera de Sepang con una Ducati Desmosedici GP22, la moto con la que el año pasado Pecco Bagnaia conquisto el título de MotoGP. Este será el tercer, y por normativa último, wildcard para Ducati esta temporada, tras los dos de Michele Pirro, el ya disputado en Mugello y el que hará en Misano en septiembre.

En la carrera de Sepang, si no hay bajas, Bautista coincidirá con hasta nueve pilotos que estuvieron presentes en su última carrera en MotoGP, la de Valencia en 2018: Alex Rins, Pol Espargaró, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Maverick Viñales, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Jack Miller y Franco Morbidelli. Aquel gran premio lo ganó Andrea Dovizioso, no logrando terminar la carrera Bautista.

Alvaro Bautista, Ducati, Test de Misano, junto al probador Michele Pirro y el jefe de Ducati Gigi Dall'Igna Photo by: Matteo Cavadini