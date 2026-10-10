Marco Bezzecchi ha restado importancia al enfado de Raúl Fernández por el choque que sufrieron en la primera curva de la carrera sprint del sábado en Mandalika, calificándolo de incidente de carrera.

Aunque hubo muchos factores en la reacción en cadena de la primera curva, Bezzecchi fue el primer piloto en caerse. Su Aprilia de fábrica embistió al Trackhouse de Fernández, acabando con las esperanzas de ambos.

Dado que ambos habían salido desde las dos primeras posiciones de la parrilla —con Fernández en la pole— y eran claros favoritos, las emociones estaban a flor de piel tras el incidente. Se vio a Fernández aplaudiendo sarcásticamente a Bezzecchi en la zona de grava después de que ambos se cayeran, y lanzó un ataque en los medios tras la carrera.

Por el contrario, Bezzecchi se mostró jovial en sus ruedas de prensa, afirmando que no podía hacer nada ante lo que fue un incidente de carrera. El italiano afirmó que, de hecho, estaba intentando mantenerse al margen de los problemas cuando la potente Ducati de Marc Márquez apareció por su interior.

"Solo buscaba colocarme en la mejor posición posible para la frenada. Sabía que Marc podría intentar adelantar, pero para mí no tenía sentido forzar demasiado y arriesgarme a echar a perder la carrera en la primera curva. Así que eso es lo que hice".

Bezzecchi continuó sugiriendo que Fernández, que estaba por su exterior, le había tocado.

"Si Raúl está enfadado, lo siento, pero, sinceramente, me tocó. Así que, al final, no hay nada por lo que enfadarse.

"Yo contra él o él contra mí… al fin y al cabo, es un incidente de carrera. Yo no podía desaparecer y él tampoco".

"Así que no hay realmente nada de lo que quejarse demasiado. Quiero decir, es algo que puede pasar".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing; Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

En cuanto al gesto de aplaudir, Bezzecchi tampoco se mostró preocupado y afirmó que él tampoco era inocente en ese sentido.

"Es normal tener algún tipo de reacción cuando estás enfadado, algo que quizá en un momento normal [no harías]. ¡Quizá yo sea el que mejor pueda confirmarlo!".

Aunque el incidente sin duda ha acabado con las esperanzas de título de Bezzecchi, que ya pendían de un hilo, sigue contando con un buen paquete para el GP de Indonesia del domingo. El piloto de Rímini tiene una cuenta pendiente con esta carrera tras sufrir una caída en la edición del año pasado, en la que también partía como gran favorito.

"Estoy triste porque habíamos hecho un buen trabajo hasta hace una hora y media.

"Pero no quiero malgastar energía en esto. Quiero centrarme en mañana".