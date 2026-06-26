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Crónica de prácticas
MotoGP GP de Países Bajos

Bezzecchi arranca adelante en Assen y Marc Márquez comete un error

Marco Bezzecchi fue el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, por delante de Pecco Bagnaia y de la otra Aprilia oficial de Jorge Martín. Marc Márquez se cayó.

Téha Courbon
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP ha hecho llegado a Assen con motivo de la décima prueba de la temporada, el Gran Premio de los Países Bajos. Un fin de semana ya marcado por varios anuncios de fichajes muy esperados, en particular los relativos a Marc Márquez, Pedro Acosta o también Pecco Bagnaia.

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Los Entrenamientos Libres 1 comenzaron después bajo un sol radiante, con un calor ya muy presente pese al horario matinal: 29°C en el ambiente y 38°C en pista. Unas temperaturas que deberían seguir aumentando a lo largo del día, con más de 36°C previstos por la tarde y un asfalto que podría subir hasta los 50°C.

Pecco Bagnaia pareció tener un problema técnico en su Ducati durante su primera salida, lo que lo obligó a regresar inmediatamente al box. Fabio Di Giannantonio marcó la primera referencia en 1'34"969, rápidamente batida por Jorge Martín por solo 0"090.

Con dificultades desde hace varias carreras y considerando que su rendimiento ha estado ligeramente por debajo en las últimas semanas, el español espera soluciones por parte de Aprilia este fin de semana. Pedro Acosta tomó después el mando de la sesión con más de dos décimas de ventaja, en 1'33"057.

Marc Márquez acabó firmando el mejor tiempo en 1'32"757 para ponerse en marcha en una pista donde espera sufrir. Por su parte, su compañero Pecco Bagnaia seguía bloqueado en el box, mientras sus mecánicos se afanaban en preparar la segunda moto del italiano, estando la primera ya detrás de paneles.

Los tiempos siguieron mejorando después, con Ai Ogura, Marco Bezzecchi y luego de nuevo Fabio Di Giannantonio sucediéndose en lo más alto de la tabla. Álex Rins también tuvo problemas en su Yamaha, al haber completado solo dos vueltas tras quince minutos de rodaje.

En ese momento, el top 10 estaba compuesto por Di Giannantonio, Bagnaia - que había podido volver a la pista -, Marco Bezzecchi, Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández, Acosta, Diogo Moreira, Jorge Martín y Enea Bastianini.

Bezzecchi, líder del campeonato en busca de redención tras no poder tomar parte del Gran Premio de la República Checa por una suspensión de los comisarios, recuperó el mejor tiempo, antes de ser batido inmediatamente por su compañero en 1'32"455. El italiano, de hecho, se fue ligeramente recto por la grava, sin consecuencias.

Marc Márquez se fue al suelo en la entrada de la última chicana, antes de levantarse inmediatamente. El español fue imitado después por Diogo Moreira en la curva 4, también sin consecuencias para el brasileño.

 

En cuanto a los tiempos, Marco Bezzecchi ocupaba la primera posición en 1'32"311, por delante de la segunda Aprilia oficial de Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez pudo regresar a su box con su moto dañada.

En los últimos instantes, Pecco Bagnaia recuperó la segunda plaza de la clasificación por detrás de Bezzecchi y por delante de Jorge Martín. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Joan Mir, Ai Ogura, Fermín Aldeguer, Maverick Viñales y Marc Márquez completaban el top 10.

Los pilotos volvieron a salir a pista para más pruebas de salida. Como recordatorio, este fin de semana se ha prohibido el holeshot device delantero.

MotoGP - GP de Países Bajos - 1° Práctica

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

1'32.311

   177.131 308
2 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+0.098

1'32.409

 0.098 176.943 309
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.144

1'32.455

 0.046 176.855 306
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

+0.160

1'32.471

 0.016 176.825 309
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.164

1'32.475

 0.004 176.817 308
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.205

1'32.516

 0.041 176.739 305
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 19

+0.240

1'32.551

 0.035 176.672 305
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 15

+0.347

1'32.658

 0.107 176.468 304
9 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 19

+0.356

1'32.667

 0.009 176.451 307
10 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 17

+0.446

1'32.757

 0.090 176.279 307
11 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 18

+0.454

1'32.765

 0.008 176.264 310
12 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+0.539

1'32.850

 0.085 176.103 310
13 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 18

+0.639

1'32.950

 0.100 175.913 312
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+0.670

1'32.981

 0.031 175.855 303
15 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 18

+0.765

1'33.076

 0.095 175.675 308
16 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 17

+0.790

1'33.101

 0.025 175.628 300
17 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17

+0.823

1'33.134

 0.033 175.566 301
18 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+0.956

1'33.267

 0.133 175.316 307
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+0.957

1'33.268

 0.001 175.314 307
20 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19

+0.985

1'33.296

 0.028 175.261 300
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+1.204

1'33.515

 0.219 174.851 301
22 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 20

+1.688

1'33.999

 0.484 173.950 300
23 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 16

+2.350

1'34.661

 0.662 172.734 306
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