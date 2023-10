Bezzecchi afronta problemas de neumáticos el viernes en Japón

El joven corredor del Mooney VR46 logró la pole y la victoria en la India, aunque un toque con su compañero en la salida, le impidió ganar la sprint y completar un fin de semana perfecto. Pese a ello, Marco Bezzecchi fue el gran dominador el pasado fin de semana y en una pista completamente diferente, como es la japonesa, espera confirmar su gran momento.

"Ha sido un día bastante positivo, el objetivo era entrar en la Q2 enseguida, así que ha ido bien. Esperaba ir un poco más rápido, pero no he podido. Por eso, tenemos que intentar asentarnos esta noche, especialmente con el neumático blando trasero, en la frenada. ¿Alguna área en particular? No, tengo que ser más rápido en el ataque cronometrado y también en el ritmo", fue su resumen al final de la jornada inaugural del gran premio japonés.

"Mañana tengo que ir un poco más rápido. Necesito asentarme en la frenada, con el compuesto blando esperaba ser más rápido, en cambio no he podido ser tan rápido como quería. Eso hay que mejorarlo. ¿Peor de lo esperado? No, pero pensaba que sería más rápido con el blando. Aún así, soy quinto y no estoy lejos", dijo en referencia a ese 1.43.945, cuatro décimas más lento que Brad Binder, el primero.

"Para el sprint creo que todos usaremos el blando, pero para la carrera del domingo no lo sé", explicó el italiano en referencia a los neumáticos. "De todas formas, tengo que trabajar un poco más con el blando para ir más rápido. Con el medio me siento muy bien. En cuanto a la meteorología, será igual para todos, cuando lleguemos veremos lo que nos depara el tiempo", en referencia a las previsiones de lluvia para el sábado.

De cara a un fin de semana de dominio como el anterior, Bezzecchi mostró sus reservas.

"Binder ha sido sin duda el más fuerte del día, también Jorge Martín es muy rápido de ritmo, pero aún no he tenido tiempo de verlo bien. Pecco Bagnaia ha probado la goma media esta tarde, no he entendido muy bien por qué. Pero en mi opinión su día no es real, porque con los blandos ha ido muy rápido. Así que no sé lo rápido que podría ir en términos de ritmo. Pero en mi opinión Binder es el que está un poco más fuerte por ahora", fue su balance.

