Bezzecchi, “demasiado lento” y desconcertado por la falta de ritmo en la sprint del GP de Japón

Marco Bezzecchi dice que no tiene respuesta sobre por qué fue "un segundo demasiado lento" en la sprint del Gran Premio de Japón, tras haber registrado un ritmo fuerte con el mismo neumático medio en los entrenamientos.

El italiano fue uno de los dos únicos pilotos de la parrilla que optó por el compuesto trasero medio de Michelin, el otro fue Jack Miller, de Pramac, en la carrera del sábado a media distancia en Motegi.

Aunque esta decisión siempre iba a dejarlo vulnerable en las primeras vueltas, su ritmo no mejoró de forma significativa ni siquiera en las fases finales, lo que le dejó lamentando su elección después de la carrera.

Incluso cuando tres de sus rivales quedaron eliminados en la salida en un accidente provocado por Alex Márquez, Bezzecchi fue perdiendo posiciones durante la carrera, terminando un lejano sexto a bordo de la Aprilia de fábrica.

Con Marc Márquez, de Ducati, ganando la carrera y Jorge Martín terminando tercero pese a sufrir problemas al final con el trasero blando, Bezzecchi cedió más terreno ante sus rivales en la lucha por el título.

Hablando después, el piloto de 27 años dijo que la decisión de correr con el medio fue calculada, aunque finalmente reconoció que el blando habría sido la mejor elección.

"Sobre el papel, para mí, era la elección correcta," dijo. "Luego, obviamente, con el resultado, no es la elección correcta. Pero sobre el papel era buena porque, al final, podía hacerlo.

"Tenía que sobrevivir las primeras dos vueltas y media. Pero después de eso, tenía muchísima confianza. Así que fue una decisión que no se tomó porque fuera lento y dijera: ‘OK, arriesguemos con el medio, quizá pueda hacerlo mejor’. Lo pensamos y no estaba mal. Pero al final es así, así que pasemos página."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Evaluando los neumáticos medios en la FP2 el sábado por la mañana, Bezzecchi marcó varias vueltas en la franja de 1m43s. Su último intento, un 1m43.321s con un trasero de 16 vueltas, lo impulsó a lo más alto de la tabla en la sesión, por delante de su compañero de equipo Martín y de Pedro Acosta, de KTM.

Pero no logró replicar ese ritmo en la sprint, bajando de la barrera de 1m44s solo una vez durante las 12 vueltas. Su mejor tiempo en la sprint, 1m43.873s, fue cinco décimas más lento que su tiempo de FP2, mientras que su compañero de equipo Martín pudo rodar a una décima de su mejor tiempo de esa misma sesión.

"Ayer vi que mi ritmo era bueno, pero no como yo quería," explicó Bezzecchi. "También ya ayer estaba un poco al límite con la temperatura del neumático trasero. Así que decidimos intentar trabajar con el medio esta mañana, para ver si podía tener al menos las dos opciones.

"Y con el medio esta mañana me sentía bien, estaba rodando bastante rápido. Así que, por este ritmo y por el menor riesgo con la temperatura, intenté tomar esta decisión. Pero al final, hoy estaba pilotando un poco demasiado lento, un segundo demasiado lento."

Preguntado si había una explicación para la diferencia en su rendimiento entre los últimos entrenamientos y la sprint, respondió: "No puedo explicarlo. No quiero decir nada equivocado demasiado pronto. Así que prefiero revisar todo y luego quizá os lo diga esta noche."