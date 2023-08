Bezzecchi: "Cometí un error, pero no esperaba tanto bloqueo delante"

Con el segundo puesto del sábado en la carrera al sprint, Marco Bezzecchi había reducido la diferencia con Pecco Bagnaia en la clasificación del Mundial de MotoGP a sólo 27 puntos, y hoy parecía tener todas las papeletas para luchar por la victoria también en la carrera larga, por lo que tenía la oportunidad de acortar aún más esa distancia.

El Gran Premio de Gran Bretaña, sin embargo, duró menos de seis vueltas para Marco Bezzecchi, que se cayó en la curva 15 cuando rodaba en segunda posición por detrás de su compañero de equipo, Luca Marini. El piloto del Mooney VR46 fue muy sincero al relatar cómo fue el incidente y asumiendo la culpa de lo sucedido, explicando que probablemente podría haber sido más cuidadoso.

"Me he movido para frenar, pero cuando lo he hecho sufrí mucho bloqueo en el tren delantero, así que he soltado un poco el freno y de esa forma me he metido en el rebufo de Pecco y he vuelto a coger velocidad. En ese momento ya no podía frenar más, y cuando lo hice la parte delantera se bloqueó. Tal vez debería haberme movido un poco más, ese ha sido mi error, pero lo que no esperaba era el bloqueo delantero tan fuerte que he tenido en la salida [de la curva], así que tenemos que intentar entender cómo ha sucedido".

Cuando se le preguntó si también podría haber sido consecuencia de la nueva norma de presiones mínimas que dicta Michelin, el italiano añadió: "Es algo que podría haber pasado de todas formas, pero quizá el bloqueo delantero con el blando y [tras] estar detrás de Bagnaia durante unas vueltas no ayudó. Aún no hemos mirado la presión, pero es algo que ocurre de vez en cuando. Pero creo que fue mi error".

Hasta unos minutos antes de la salida, Bezzecchi estuvo a punto de arriesgarse con el neumático delantero, pero entonces siguió la opción de todos los demás: "Inicialmente quería usar el medio, pero luego todos estaban con el blando, así que no me apetecía arriesgarme, que podría haber salido bien o incluso mal".

En retrospectiva, sin embargo, no parece arrepentirse de su elección: "No sé, quizás fue lo correcto empezar con blandos, también porque luego empezó a llover, así que fue una carrera un poco extraña. De todas formas me he caído así que no sé cómo responder, aunque hasta ese momento me sentía muy cómodo con el blando. He tenido un par de sustos, pero es normal porque el blando se mueve un poco más".

La decepción del transalpino fue más por la oportunidad desperdiciada que por los puntos perdidos respecto a Bagnaia en la clasificación del campeonato: "Por el Mundial lo siento, pero de momento no lo miro mucho. Estoy más triste por la carrera porque no sé si podría haber ganado, pero creo que habría luchado por la victoria. Habíamos trabajado bien y fui rápido en todas las condiciones, así que es una pena terminar el fin de semana así. Lo siento por el equipo.

De aquí al Gran Premio de Austria es muy probable que también tenga que tomar una decisión sobre su futuro. Como ya informó Motorsport.com, si quiere una Ducati oficial tendrá que dar el salto al Pramac Racing, por lo que no será una elección fácil para él, dada la magnífica relación que mantiene con todos en Mooney VR46.

"De momento sólo quiero dejar atrás este día, cuando llegue a casa probablemente hablaré con mi mánager para entender cuál es la situación. Pero ahora lo más importante es ser positivo en un mal día como éste para volver a Austria tan rápido como lo fui el viernes", concluyó.