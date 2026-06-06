Bezzecchi: "Estamos bien de ritmo, pero Márquez y Acosta son más rápidos"

Aprilia está en su mejor momento desde que llegó a MotoGP, viene de hacer un doblete 1-2 en Italia, donde nunca había ganado, y este viernes, en el arranque del GP de Hungría, la casa de Noale ha colocado a sus cuatro motos en el top 10, pasando directamente el corte de la Q2, un dominio que solo se había visto últimamente en las Ducati.

Pese a ello, el ahora jefe de filas de la formación del Grupo Piaggio, el italiano Marco Bezzecchi, líder del campeonato del mundo y ganador de cuatro carreras de gran premio este año, no acabó del todo contento en este primer día en Balaton Park.

"No ha sido un día increíble, pero nos hemos metido directamente en la Q2, que era el principal objetivo de la jornada", dijo el de Rimini.

Bezzecchi estuvo todo el FP1 y gran parte de la Práctica trabajando con gomas usadas, buscando ritmo y mirando más a la carrera del domingo que a los ataques al tiempo.

"En ritmo estamos bien", admitió. Pero tanto Marc Márquez como Pedro Acosta, al menos ellos dos, son más rápidos que yo. A una vuelta aún tengo algo que mejorar", apuntó más en clave de luchar por un buen puesto en la parrilla de salida.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por delante de Bezzecchi terminaron, en la hoja de tiempos, Raúl Fernández y Ai Ogura, los pilotos de Trackhouse Racing Team.

"La suerte es que todas las Aprilia hemos ido más o menos rápido, de modo que tengo datos a los que mirar para mejorar ese tercer sector", que es el punto que más le está costando.

Bezzecchi, líder sólido del campeonato, destaca por sus domingos aplastantes, pero por viernes y sábados menos consistentes.

"Me gustaría arrancar los fines de semana mejor, por más que sea bueno que vayamos en progresión desde el viernes hasta los domingos".

Sobre el Balaton Park, donde el año pasado acabó tercero, por detrás de Márquez y Acosta, aseguró que es un circuito "que no me disgusta, pero seguro que a Acosta le ha encantado hoy", dijo en referencia al tiempazo del murciano de KTM.