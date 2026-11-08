Crónica de carrera

MotoGP GP de Qatar

Bezzecchi gana la carrera en Qatar, Márquez aún no es campeón del mundo 2026

Marco Bezzecchi gana con autoridad en Qatar - Marc Márquez conquista el segundo puesto en la fase final - Aún no hay decisión anticipada del Mundial

Gerald Dirnbeck

Publicado: 8 nov 2026, 17:03

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi celebró una victoria de principio a fin en el Gran Premio de Qatar. Para el piloto de Aprilia fue el sexto triunfo en la temporada 2026 de MotoGP. Marc Márquez (Ducati) arrebató en la fase final la segunda plaza a Raul Fernández (Trackhouse-Aprilia). Jorge Martín (Aprilia) fue séptimo. Así, en el Lusail International Circuit aún no se decidió el Mundial.

Para la carrera de 22 vueltas, todos los pilotos habían elegido delante y detrás el neumático medio de Michelin. En la salida, Bezzecchi cerró en la curva 1 la línea interior ante Márquez y tomó el liderato.

En la curva 2, Márquez también fue adelantado por Fernández y quedó tercero. Martín rodaba en octava posición tras las primeras curvas. Los dos pilotos de Aprilia, Bezzecchi y Fernández, se distanciaron de Márquez ya en la primera vuelta.

Después de dos vueltas, Bezzecchi y Fernández ya tenían casi dos segundos de ventaja sobre Márquez, que se vio presionado por Pedro Acosta (KTM). En la tercera vuelta, Márquez fue adelantado por Acosta y quedó cuarto.

En la sexta vuelta, Acosta dejó pasar de nuevo a Márquez en la curva 3, presumiblemente debido a la presión mínima obligatoria en el neumático delantero. A partir de entonces, Acosta siguió de cerca a la Ducati.

A mitad de carrera, Bezzecchi lideraba con alrededor de un segundo y medio de ventaja sobre Fernández. Tres segundos por detrás venían Márquez y Acosta. Martín rodaba en ese momento en octava posición.

Al comienzo de la segunda mitad de la carrera, Fernández empezó a tener problemas para mantener su ritmo. Márquez, por su parte, se volvió más rápido y se fue acercando paso a paso. Acosta perdió el contacto con Márquez.

Tras 15 vueltas, Márquez estaba ya a solo un segundo del piloto de Trackhouse y continuó su caza de Fernández. A cuatro vueltas del final, había alcanzado a la Aprilia con el dorsal 25.

Al comienzo de la vuelta 20, Márquez adelantó a Fernández en la recta de meta y se hizo con la segunda posición. Fernández ya no pudo oponer resistencia.

Así, Bezzecchi ganó por delante de Márquez y Fernández. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) se impuso en el grupo perseguidor y fue cuarto. Por detrás llegaron los pilotos de KTM Bastianini (Tech3) y Acosta en las posiciones quinta y sexta.

Martín pudo adelantar en la segunda mitad de la carrera a Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) y fue séptimo. Con este resultado, Márquez tiene en el Mundial 60 puntos de ventaja sobre Martín y 74 sobre Bezzecchi.

Completaron el top 10 Di Giannantonio, Johann Zarco (LCR-Honda) e Iker Lecuona (Gresini-Ducati). Fuera del top 10 llegaron a la meta Franco Morbidelli (VR46-Ducati), Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Maverick Vinales (Tech3-KTM) y Jake Dixon (Honda).

A siete vueltas del final, Diogo Moreira aparcó su Honda delante del box de LCR y abandonó por problemas en el brazo. En ese momento, el rookie era último con diferencia. Poco después, la KTM de Brad Binder también redujo el ritmo por problemas de cambio. Él también entró en boxes.

Solo había 16 pilotos en la parrilla. Francesco Bagnaia (Ducati) se rompió dos huesos del pie derecho en el accidente del sprint y voló el domingo de regreso a Italia para someterse a una operación.

Luca Marini volvió a estar físicamente debilitado este fin de semana como consecuencia de su enfermedad vírica. Por eso, el piloto de Honda renunció a la carrera del domingo.

El próximo Gran Premio se disputará dentro de dos semanas en Portugal. Del 20 al 22 de noviembre se correrá en Portimao. Es el 21.º y penúltimo fin de semana de carreras de la temporada 2026.

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 22

41'29.173

25 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 22

+3.083

41'32.256

3.083 20 3 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

+3.614

41'32.787

0.531 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+4.885

41'34.058

1.271 13 5 E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 22

+6.948

41'36.121

2.063 11 6 P. Acosta KTM 37 KTM 22

+7.413

41'36.586

0.465 10 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 22

+14.023

41'43.196

6.610 9 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 22

+15.517

41'44.690

1.494 8 9 J. Zarco LCR 5 Honda 22

+16.257

41'45.430

0.740 7 10 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 22

+17.958

41'47.131

1.701 6 11 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 22

+20.275

41'49.448

2.317 5 12 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 22

+20.576

41'49.749

0.301 4 13 M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 22

+21.095

41'50.268

0.519 3 14 J. Dixon Honda 96 Honda 22

+28.734

41'57.907

7.639 2 dnf B. Binder KTM 33 KTM 16

+6 Vueltas

31'01.657

6 Vueltas Retirada dnf D. Moreira LCR 11 Honda 15

+7 Vueltas

28'56.916

1 Vuelta Retirada Ver los resultados completos

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo MotoGP en vivo: La carrera del GP de Qatar - Comentarios y actualizaciones

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Gerald Dirnbeck





KTM ve 2027 como un reinicio para crear una MotoGP nueva desde cero y pelear por el campeonato



MotoGP



MotoGP 18 d



KTM ve 2027 como un reinicio para crear una MotoGP nueva desde cero y pelear por el campeonato





Solo al 70 % de aceleración: la Yamaha V4 carece de potencia y consume demasiado combustible



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



1 m



Solo al 70 % de aceleración: la Yamaha V4 carece de potencia y consume demasiado combustible





Dall'Igna defiende la elección de Márquez y Acosta: "Los mejores pilotos no son italianos en este momento"



MotoGP



MotoGP 1 m



Dall'Igna defiende la elección de Márquez y Acosta: "Los mejores pilotos no son italianos en este momento"

Últimas noticias





Bezzecchi gana la carrera en Qatar, Márquez aún no es campeón del mundo 2026



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



6 min



Bezzecchi gana la carrera en Qatar, Márquez aún no es campeón del mundo 2026





F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



9 min



F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil





WEC Monza: Cadillac gana una final caótica, el #8 Toyota sella el título de pilotos



WEC



WEC WEC



Monza



21 min



WEC Monza: Cadillac gana una final caótica, el #8 Toyota sella el título de pilotos





MotoGP en vivo: La carrera del GP de Qatar - Comentarios y actualizaciones



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



MotoGP en vivo: La carrera del GP de Qatar - Comentarios y actualizaciones

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete