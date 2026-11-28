Crónica de carrera

MotoGP GP de Valencia

MotoGP en Valencia: Marco Bezzecchi domina la sprint, Marc Márquez 13° tras el drama de la salida

Bezzecchi impuso su dominio mientras Márquez se vio obligado a cumplir una doble penalización de vuelta larga después de que su Ducati se incendiara en la parrilla

Rachit Thukral

Publicado: 28 nov 2026, 15:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Marco Bezzecchi logró una contundente victoria en la carera sprint del Gran Premio de Valencia después de una salida original abortada en la que la Ducati de Marc Márquez se incendió.

Cuando los pilotos se alinearon en la parrilla tras la vuelta de calentamiento, las luces rojas permanecieron encendidas durante un tiempo prolongado por problemas técnicos, lo que obligó a dirección de carrera a abortar la salida.

La demora provocó un incendio en la Ducati de Márquez, obligando al español a soltar la moto y alejarse para ponerse a salvo. Márquez intentó inicialmente empujar su moto humeante hacia el pitlane antes de que un oficial de la FIM lo apartara tras detectar llamas saliendo de la máquina.

Lee también:

Los comisarios llegaron rápidamente para extinguir el fuego, mientras Márquez regresaba caminando a su garaje y Ducati preparaba su moto de repuesto.

Dirección de carrera anunció más tarde que la sprint se reiniciaría sobre una distancia reducida de 12 vueltas. Al español se le permitió conservar su posición original en la parrilla, pero recibió una doble penalización de vuelta larga para su última sprint.

En la segunda salida, Bezzecchi se escapó limpiamente desde la pole position a bordo de la Aprilia oficial, mientras que Márquez sufrió patinaje de la rueda trasera y cayó al tercer puesto, por detrás de la otra RS-GP de Martín.

Bezzecchi continuó alejándose en los primeros compases, mientras Martín quedaba bajo una fuerte presión del 10 veces campeón del mundo.

Márquez superó a Martín por el segundo puesto al entrar en la curva 2 en la vuelta 3, pero se fue largo en la curva 6 y cayó de nuevo al tercer lugar.

La estrella de MotoGP que se retira cumplió la primera de sus penalizaciones de vuelta larga en la vuelta 6, antes de volver a tomar el recorrido largo dos giros más tarde, cayendo al 14° puesto.

Con Márquez fuera de la pelea, Martín consolidó la segunda posición detrás de Bezzecchi, que ya había abierto una ventaja de dos segundos.

Tras haber conseguido su primera victoria sprint del año apenas el pasado fin de semana en Portimao, Bezzecchi avanzó sin sobresaltos hasta la línea de meta para encadenar triunfos consecutivos en carreras de sábado y subir al segundo puesto del campeonato.

Martín cruzó la línea de meta casi tres segundos por detrás de su compañero de equipo para sellar un 1-2 del equipo oficial Aprilia, mientras que Enea Bastianini, de Tech3, completó las posiciones de podio tras una impresionante remontada desde el séptimo lugar de la parrilla.

Bastianini tuvo que contener la recuperación de la Trackhouse Aprilia de Ai Ogura, que inició la sprint en el 11° puesto después de caerse en la clasificación del sábado por la mañana.

Fabio di Giannantonio, de VR46, terminó como el mejor clasificado de Ducati en el quinto lugar tras adelantar en la última vuelta a Alex Márquez, de Gresini, quien será su compañero de equipo en KTM el próximo año.

Pedro Acosta tuvo una carrera discreta hasta el séptimo puesto a bordo de la KTM oficial, justo por delante de su compañero Brad Binder, mientras que Pol Espargaro colocó cuatro RC16 dentro de los puntos con una sólida actuación para ser noveno.

El top 10 lo completó el regreso de Joan Mir con la Honda oficial.

Márquez finalmente recibió la bandera a cuadros en el 13° lugar, por detrás de Fabio Quartararo y Diogo Moreira, tras beneficiarse de una caída tardía de Fermin Aldeguer, uno de los pilotos en la disputa por su asiento en la Ducati oficial el próximo año.

MotoGP - GP de Valencia - Carrera Sprint

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 12

18'01.139

160.0 12 2

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 12

+2.924

18'04.063

2.924 159.5 9 3

E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing

23 KTM 12

+3.759

18'04.898

0.835 159.4 7 4

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 12

+3.946

18'05.085

0.187 159.4 6 5

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 12

+5.062

18'06.201

1.116 159.2 5 6

A. Márquez Gresini

73 Ducati 12

+5.375

18'06.514

0.313 159.2 4 7

P. Acosta KTM

37 KTM 12

+8.030

18'09.169

2.655 158.8 3 8

B. Binder KTM

33 KTM 12

+9.404

18'10.543

1.374 158.6 2 9

P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing

44 KTM 12

+10.664

18'11.803

1.260 158.4 1 10

J. Mir Honda

36 Honda 12

+11.365

18'12.504

0.701 158.3 11

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 12

+11.959

18'13.098

0.594 158.2 12

D. Moreira LCR

11 Honda 12

+12.534

18'13.673

0.575 158.1 13

M. Márquez Ducati

93 Ducati 12

+12.697

18'13.836

0.163 158.1 14

L. Marini Honda

10 Honda 12

+13.081

18'14.220

0.384 158.1 15

J. Zarco LCR

5 Honda 12

+13.210

18'14.349

0.129 158.0 16

J. Miller Pramac

43 Yamaha 12

+15.026

18'16.165

1.816 157.8 17

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 12

+15.158

18'16.297

0.132 157.8 18

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 12

+15.401

18'16.540

0.243 157.7 19

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 12

+18.456

18'19.595

3.055 157.3 20

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 12

+22.645

18'23.784

4.189 156.7 21

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 12

+22.753

18'23.892

0.108 156.7 dnf

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 9

+3 Vueltas

13'34.902

3 Vueltas 159.2 Accidente Ver los resultados completos

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La salida abortada acaba con la Ducati de Marc Márquez en llamas en Valencia

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





La salida abortada acaba con la Ducati de Marc Márquez en llamas en Valencia



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



29 min



La salida abortada acaba con la Ducati de Marc Márquez en llamas en Valencia





GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 h



GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa





Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



2 h



Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera

Últimas noticias





MotoGP en Valencia: Marco Bezzecchi domina la sprint, Marc Márquez 13° tras el drama de la salida



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 min



MotoGP en Valencia: Marco Bezzecchi domina la sprint, Marc Márquez 13° tras el drama de la salida





F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



2 min



F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Qatar de F1 2026





La salida abortada acaba con la Ducati de Marc Márquez en llamas en Valencia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



29 min



La salida abortada acaba con la Ducati de Marc Márquez en llamas en Valencia





GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete