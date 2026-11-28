Crónica de carrera
MotoGP GP de Valencia
MotoGP en Valencia: Marco Bezzecchi domina la sprint, Marc Márquez 13° tras el drama de la salida
Bezzecchi impuso su dominio mientras Márquez se vio obligado a cumplir una doble penalización de vuelta larga después de que su Ducati se incendiara en la parrilla
Rachit Thukral
Publicado: 28 nov 2026, 15:00
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Marco Bezzecchi logró una contundente victoria en la carera sprint del Gran Premio de Valencia después de una salida original abortada en la que la Ducati de Marc Márquez se incendió.
Cuando los pilotos se alinearon en la parrilla tras la vuelta de calentamiento, las luces rojas permanecieron encendidas durante un tiempo prolongado por problemas técnicos, lo que obligó a dirección de carrera a abortar la salida.
La demora provocó un incendio en la Ducati de Márquez, obligando al español a soltar la moto y alejarse para ponerse a salvo. Márquez intentó inicialmente empujar su moto humeante hacia el pitlane antes de que un oficial de la FIM lo apartara tras detectar llamas saliendo de la máquina.
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Los comisarios llegaron rápidamente para extinguir el fuego, mientras Márquez regresaba caminando a su garaje y Ducati preparaba su moto de repuesto.
Dirección de carrera anunció más tarde que la sprint se reiniciaría sobre una distancia reducida de 12 vueltas. Al español se le permitió conservar su posición original en la parrilla, pero recibió una doble penalización de vuelta larga para su última sprint.
En la segunda salida, Bezzecchi se escapó limpiamente desde la pole position a bordo de la Aprilia oficial, mientras que Márquez sufrió patinaje de la rueda trasera y cayó al tercer puesto, por detrás de la otra RS-GP de Martín.
Bezzecchi continuó alejándose en los primeros compases, mientras Martín quedaba bajo una fuerte presión del 10 veces campeón del mundo.
Márquez superó a Martín por el segundo puesto al entrar en la curva 2 en la vuelta 3, pero se fue largo en la curva 6 y cayó de nuevo al tercer lugar.
La estrella de MotoGP que se retira cumplió la primera de sus penalizaciones de vuelta larga en la vuelta 6, antes de volver a tomar el recorrido largo dos giros más tarde, cayendo al 14° puesto.
Con Márquez fuera de la pelea, Martín consolidó la segunda posición detrás de Bezzecchi, que ya había abierto una ventaja de dos segundos.
Tras haber conseguido su primera victoria sprint del año apenas el pasado fin de semana en Portimao, Bezzecchi avanzó sin sobresaltos hasta la línea de meta para encadenar triunfos consecutivos en carreras de sábado y subir al segundo puesto del campeonato.
Martín cruzó la línea de meta casi tres segundos por detrás de su compañero de equipo para sellar un 1-2 del equipo oficial Aprilia, mientras que Enea Bastianini, de Tech3, completó las posiciones de podio tras una impresionante remontada desde el séptimo lugar de la parrilla.
Bastianini tuvo que contener la recuperación de la Trackhouse Aprilia de Ai Ogura, que inició la sprint en el 11° puesto después de caerse en la clasificación del sábado por la mañana.
Fabio di Giannantonio, de VR46, terminó como el mejor clasificado de Ducati en el quinto lugar tras adelantar en la última vuelta a Alex Márquez, de Gresini, quien será su compañero de equipo en KTM el próximo año.
Pedro Acosta tuvo una carrera discreta hasta el séptimo puesto a bordo de la KTM oficial, justo por delante de su compañero Brad Binder, mientras que Pol Espargaro colocó cuatro RC16 dentro de los puntos con una sólida actuación para ser noveno.
El top 10 lo completó el regreso de Joan Mir con la Honda oficial.
Márquez finalmente recibió la bandera a cuadros en el 13° lugar, por detrás de Fabio Quartararo y Diogo Moreira, tras beneficiarse de una caída tardía de Fermin Aldeguer, uno de los pilotos en la disputa por su asiento en la Ducati oficial el próximo año.
MotoGP - GP de Valencia - Carrera Sprint
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos 1
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 12
18'01.139
160.0 12 2
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 12
+2.924
18'04.063
2.924 159.5 9 3
E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing
23 KTM 12
+3.759
18'04.898
0.835 159.4 7 4
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 12
+3.946
18'05.085
0.187 159.4 6 5
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 12
+5.062
18'06.201
1.116 159.2 5 6
A. Márquez Gresini
73 Ducati 12
+5.375
18'06.514
0.313 159.2 4 7
P. Acosta KTM
37 KTM 12
+8.030
18'09.169
2.655 158.8 3 8
B. Binder KTM
33 KTM 12
+9.404
18'10.543
1.374 158.6 2 9
P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing
44 KTM 12
+10.664
18'11.803
1.260 158.4 1 10
J. Mir Honda
36 Honda 12
+11.365
18'12.504
0.701 158.3 11
F. Quartararo Yamaha
20 Yamaha 12
+11.959
18'13.098
0.594 158.2 12
D. Moreira LCR
11 Honda 12
+12.534
18'13.673
0.575 158.1 13
M. Márquez Ducati
93 Ducati 12
+12.697
18'13.836
0.163 158.1 14
L. Marini Honda
10 Honda 12
+13.081
18'14.220
0.384 158.1 15
J. Zarco LCR
5 Honda 12
+13.210
18'14.349
0.129 158.0 16
J. Miller Pramac
43 Yamaha 12
+15.026
18'16.165
1.816 157.8 17
A. Rins Yamaha
42 Yamaha 12
+15.158
18'16.297
0.132 157.8 18
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 12
+15.401
18'16.540
0.243 157.7 19
F. Morbidelli VR46
21 Ducati 12
+18.456
18'19.595
3.055 157.3 20
A. Fernández Pramac
47 Yamaha 12
+22.645
18'23.784
4.189 156.7 21
R. Fernández Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 12
+22.753
18'23.892
0.108 156.7 dnf
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 9
+3 Vueltas
13'34.902
3 Vueltas 159.2 Accidente Ver los resultados completos
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