Bezzecchi: "¿Hacer cálculos? No soy matemático, yo soy piloto"

"No soy matemático. Soy piloto". Marco Bezzecchi fue claro: no es momento de hacer cálculos, y mucho menos de analizar qué circuitos podrían favorecer a sus rivales o a él mismo. Lo que importa es correr, y hacerlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el estado físico y mental en cada momento.

Y este momento es, sin duda, crucial tanto para él como para Aprilia. Se trata de una carrera de casa para ambas partes, y Marco está llamado a confirmar el excelente estado de forma que mostró en Aragón, a pesar de no estar en condiciones físicas óptimas debido a las lesiones sufridas en Assen y Sachsenring.

"Por desgracia, se aprende mucho más de los malos momentos que de los buenos. Las lesiones y las carreras que no salieron bien me han enseñado distintas lecciones", afirmó el piloto de Aprilia Racing, originario de la región de Romaña.

"El aspecto físico ha sido lo más duro; no estaba —y sigo sin estarlo— totalmente recuperado, aunque empiezo a sentirme mejor. Ahora entramos en una fase difícil del campeonato, con muchas carreras seguidas, así que es bueno empezar a encontrarse mejor".

Por las características de su trazado, Misano es un circuito físicamente exigente. No es la mejor noticia para Bezzecchi, que tendrá que gestionar una condición física que, si bien mejora, aún no es perfecta.

"Misano es una carrera muy exigente físicamente. Hay mucho agarre y la competición siempre es intensa. Así que no será fácil. Pero intentaremos darlo todo. Veremos cómo van las cosas mañana; tendré una idea más clara de cuánto me molesta la rodilla. El problema no es caminar; no necesito hacerlo. Lo que necesito es pilotar la moto".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Martín, Marc Márquez y Bezzecchi aventajan al resto del grupo perseguidor; no es una ventaja enorme, pero sí significativa. Sin embargo, Marco cree que no es suficiente para descartar a los demás de la lucha por el título. Aún quedan muchos puntos en juego, demasiados para hacer ese tipo de cálculos.

"¿Somos nosotros tres los únicos en la pelea por el título? Quién sabe. No hace falta mucho para perderlo todo o ganar mucho terreno. No descarto a nadie: ni a Ogura, ni a Di Giannantonio, ni a Fernández. Obviamente, Martín está en una posición más fuerte ahora mismo porque tiene ventaja de puntos tanto sobre mí como sobre Márquez. Pero, para mí, todavía es pronto para decirlo".

En cuanto a su carrera de casa, "Bez" intentará aprovechar el apoyo del público local. No obstante, también tendrá que lidiar con una meteorología incierta, que podría resultar un factor clave en el Gran Premio de San Marino de este año.

"El empuje del público es, sin duda, algo positivo. Es energía positiva que te transmiten. Pero la situación es la que es, y tenemos que afrontarla".

"Todo el mundo prefiere condiciones de seco. Pero puedes estar seguro de que, si llueve, nadie correrá con neumáticos lisos. Ya veremos. Parece que el tiempo mejorará a lo largo del fin de semana. Veamos qué pasa mañana por la mañana y luego decidiremos qué hacer".