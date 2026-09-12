Bezzecchi impotente ante Márquez en Misano: "Lo hice todo bien"
Marco Bezzecchi considera que hizo todo lo posible para contener a Marc Márquez en la salida del sprint del GP de San Marino. Al italiano le falta rendimiento al inicio de la carrera desde hace varios fines de semana y busca solucionarlo.
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Bezzecchi tendrá que seguir esperando para lograr su primer sprint del año. El piloto de Aprilia partía como favorito tras haber dominado la clasificación en Misano, pero exactamente igual que en el GP de Aragón, Marc Márquez lo adelantó en la primera curva y ya no volvió a verlo. Mientras que hace dos semanas había perdido otra posición, esta vez pudo mantenerse segundo hasta la meta.
Bezzecchi sabía que había ofrecido una oportunidad a Márquez en MotorLand Aragón, pero esta vez hizo todo lo posible para resistirle. "En Aragón, probablemente fue mejor [para Márquez]", declaró Bezzecchi ante la prensa internacional, incluidos los periodistas de Motorsport.com. "Fue más agresivo y quizá yo fui un poco blando."
"Pero hoy no puedo quejarme porque lo hice todo bien. Frené bien, cerré un poco la trazada. Él simplemente lo hizo un poco mejor que yo. No puedo quejarme demasiado de mi actuación. Solo hay que felicitarle y espero complicarle un poco más la vida mañana."
A pesar de este revés, Bezzecchi sigue satisfecho con su segunda posición, sobre todo porque le costó recuperar sus buenas sensaciones de los entrenamientos: "Ante todo, fue un buen día. Hice una buena clasificación. Necesité un poco más de tiempo del previsto para tener una buena base en el sprint."
"Tuve algunas dificultades con la estabilidad y con la parte trasera, que empujaba un poco hacia delante. Me sentía un poco mejor en todas las sesiones de entrenamientos y es un problema que hemos tenido en las dos últimas carreras".
"Cuando empiezo las carreras con el depósito lleno, me cuesta un poco más en las tres o cuatro primeras vueltas. Cuando gané confianza, fui cada vez más rápido, así que estoy muy contento. En conjunto, fue un muy buen día."
Marco Bezzecchi se contente de la deuxième place dans le sprint à Misano.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
En el GP de Aragón, Marc Márquez había vuelto a imponerse a Marco Bezzecchi en la carrera principal, después de unas vueltas. El italiano espera resistirle en su tierra. "Lo voy a intentar", prometió. "Voy a dar lo mejor de mí. Trabajo todos los días para mejorar. El objetivo es hacerlo un poco mejor en cuanto a sensaciones, a todos los niveles. Veremos qué será posible mañana."
La elección del neumático trasero sigue siendo incierta. Habitualmente, los pilotos prefieren el blando para el sprint y el medio para la carrera principal, pero Márquez eligió el medio ya este sábado… y Bezzecchi podría volver a optar por el blando el domingo.
"No lo sé. Esta pista ofrece mucha tracción, mucho grip, y el neumático trasero no se degrada demasiado. Al final, es solo una cuestión de sensaciones. Veremos qué neumático elijo, pero tengo confianza con los dos."
Marco Bezzecchi también tendrá que lidiar con el dolor. Dos meses después de la caída de Sachsenring, todavía sufre por la herida en la rodilla izquierda y el asfalto irregular de Misano no juega a su favor.
"Esta pista es muy exigente físicamente. Por suerte, la parte superior de mi cuerpo, especialmente el hombro, está mejor, pero hoy he sufrido un poco con la rodilla. Todos los baches en la moto generan impactos que me han hecho un poco de daño. Será duro, pero lo sabíamos, hay que aceptarlo y seguir adelante."
Comparte o guarda esta historia
Bezzecchi: "¿Hacer cálculos? No soy matemático, yo soy piloto"
VIDEO: La batalla entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi por la victoria en el GP de Aragón
Bezzecchi: "Un fin de semana fantástico; se suponía que iba a ser un circuito complicado"
Ducati y Aprilia se muestran más igualadas que nunca en Misano
Martín admite que Márquez y Bezzecchi están un paso por delante en la pelea por el Mundial
Aprilia: Podemos aprender mucho de la “inteligencia y habilidad” de Marc Márquez
Últimas noticias
Antonelli advierte del desgaste en Madrid: en las primeras 10 vueltas conduciremos como abuelas
El título de la FIA F3 se decidirá en la última carrera en Madrid; Rivera 8° y Colnaghi 12°
Bezzecchi impotente ante Márquez en Misano: "Lo hice todo bien"
Colapinto recibe elogios de Coulthard en la clasificación de España: “Eso fue impresionante”
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados