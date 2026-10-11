Bezzecchi lidera un 1-2-3-4 de Aprilia en Indonesia; Martín recupera el liderato en MotoGP

Marco Bezzecchi superó en duelo a Raúl Fernández para lograr su primera victoria en MotoGP en más de cuatro meses en el Gran Premio de Indonesia, mientras su compañero de equipo Jorge Martín recuperó el liderato del campeonato con el tercer puesto.

Solo un día después de que hicieran contacto en una melé de la primera vuelta y abandonaran al caerse en la sprint -un incidente que dejó a Fernández con un dedo roto y desencadenó un gran estallido-, Bezzecchi y Fernández protagonizaron una emocionante batalla durante toda la carrera por los máximos honores en Mandalika.

Tras esperar su momento en segunda posición, Bezzecchi, piloto oficial de Aprilia, adelantó al español en la vuelta 19 de 27 y luego se escapó al frente, recibiendo la bandera a cuadros con un margen de victoria de 4.2s.

Martín no tuvo respuesta ante sus compatriotas de Aprilia, pero un tercer puesto lo devolvió a lo más alto de la clasificación, con el vigente campeón Marc Márquez solo pudiendo ser sexto con la Ducati oficial.

Al inicio de la carrera, tanto Márquez como Bezzecchi desafiaron al poleman Fernández, con Bezzecchi siendo el primero en llegar a la zona de frenada de la curva 1. Pero el piloto italiano se fue demasiado largo en la curva y cayó a la segunda posición, permitiendo a Fernández recuperar el liderato.

Mientras tanto, el hasta entonces líder del campeonato Martín hizo una mala salida desde el quinto puesto de la parrilla y cayó al sexto, por detrás de las Ducati de Fermín Aldeguer y Fabio di Giannantonio. Pero el español empezó rápidamente a remontar hacia las posiciones delanteras, deshaciéndose de di Giannantonio antes de subir al cuarto puesto cuando Aldeguer se cayó al final de la vuelta 2.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Esto lo colocó directamente detrás de su rival por el título Márquez, que pareció tener dificultades en las primeras vueltas tras lograr una sorprendente victoria en la sprint del sábado. Al ver una oportunidad, Martín no perdió tiempo detrás del piloto de Ducati, adelantándolo con facilidad en la vuelta 3 para entrar en posiciones de podio.

Pero para entonces, Fernández y Bezzecchi ya se habían escapado al frente, con ambos emergiendo como los únicos aspirantes a la victoria.

El piloto de Trackhouse inicialmente construyó una ventaja de casi un segundo, pero Bezzecchi volvió a acercarse en la vuelta 9, reduciendo la diferencia a medio segundo.

La pareja comenzó entonces a intercambiar vueltas rápidas, con Bezzecchi respondiendo al ritmo de Fernández cada vez que este intentaba escaparse al frente.

Pero a mitad de carrera, Bezzecchi era claramente el más rápido de los dos, y en la vuelta 19 realizó el movimiento decisivo en la curva 1 para ponerse líder.

Una vez delante, el italiano abrió de inmediato una ventaja de más de un segundo, ayudado por una salida larga de Fernández en la curva 1.

Con Fernández incapaz de contraatacar, Bezzecchi llegó cómodamente a la meta, asegurando su primera victoria en MotoGP desde el Gran Premio de Italia de mayo y la primera para Aprilia desde el Gran Premio de Gran Bretaña a principios de agosto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández, que ni siquiera estaba seguro de disputar la carrera tras su lesión, aseguró un sólido segundo puesto, con Martín llevándose el último lugar del podio.

Mientras tanto, Ai Ogura, que admitió ser el piloto de Aprilia más lento el sábado, remontó desde el séptimo puesto de la parrilla para adelantar a la KTM de Pedro Acosta en la penúltima vuelta y completar un 1-2-3-4 para Aprilia.

Acosta aun así terminó por delante de Márquez después de que ambos intercambiaran posiciones varias veces durante la parte media de la carrera mientras intentaban mantener la presión de sus neumáticos por encima de los niveles legales.

Con Márquez solo pudiendo ser sexto, Martín vuelve a liderar el campeonato -por dos puntos- de cara al Gran Premio de Australia dentro de dos semanas.

Mientras tanto, Alex Márquez cruzó la meta en séptima posición con la única Gresini superviviente, mientras que di Giannantonio solo pudo ser octavo tras salir desde la primera fila.

Fabio Quartararo (Yamaha) y Enea Bastianini (Tech3) completaron el top 10.

Brad Binder fue el siguiente, 11.º con la KTM oficial, mientras que Honda ofreció una actuación mejorada respecto a la sprint, ya que tanto Luca Marini como Johann Zarco terminaron en los puntos, 12.º y 13.º respectivamente.

Franco Morbidelli (VR46) y Alex Rins (Yamaha) fueron los últimos en puntuar, 14.º y 15.º respectivamente.

Fermin Aldeguer (Gresini), Jack Miller (Pramac) y Francesco Bagnaia (Ducati) se cayeron todos en las primeras fases de la carrera, con Toprak Razgatlioglu (Pramac) uniéndose más tarde a ellos en la lista de abandonos.