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Crónica de carrera
MotoGP GP de Indonesia

Bezzecchi lidera un 1-2-3-4 de Aprilia en Indonesia; Martín recupera el liderato en MotoGP

Aprilia se recupera de una carrera sprint de pesadilla para copar las cuatro primeras posiciones en el GP de Indonesia de MotoGP

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi superó en duelo a Raúl Fernández para lograr su primera victoria en MotoGP en más de cuatro meses en el Gran Premio de Indonesia, mientras su compañero de equipo Jorge Martín recuperó el liderato del campeonato con el tercer puesto.

Solo un día después de que hicieran contacto en una melé de la primera vuelta y abandonaran al caerse en la sprint -un incidente que dejó a Fernández con un dedo roto y desencadenó un gran estallido-, Bezzecchi y Fernández protagonizaron una emocionante batalla durante toda la carrera por los máximos honores en Mandalika.

Tras esperar su momento en segunda posición, Bezzecchi, piloto oficial de Aprilia, adelantó al español en la vuelta 19 de 27 y luego se escapó al frente, recibiendo la bandera a cuadros con un margen de victoria de 4.2s.

Martín no tuvo respuesta ante sus compatriotas de Aprilia, pero un tercer puesto lo devolvió a lo más alto de la clasificación, con el vigente campeón Marc Márquez solo pudiendo ser sexto con la Ducati oficial.

Al inicio de la carrera, tanto Márquez como Bezzecchi desafiaron al poleman Fernández, con Bezzecchi siendo el primero en llegar a la zona de frenada de la curva 1. Pero el piloto italiano se fue demasiado largo en la curva y cayó a la segunda posición, permitiendo a Fernández recuperar el liderato.

Mientras tanto, el hasta entonces líder del campeonato Martín hizo una mala salida desde el quinto puesto de la parrilla y cayó al sexto, por detrás de las Ducati de Fermín Aldeguer y Fabio di Giannantonio. Pero el español empezó rápidamente a remontar hacia las posiciones delanteras, deshaciéndose de di Giannantonio antes de subir al cuarto puesto cuando Aldeguer se cayó al final de la vuelta 2.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Esto lo colocó directamente detrás de su rival por el título Márquez, que pareció tener dificultades en las primeras vueltas tras lograr una sorprendente victoria en la sprint del sábado. Al ver una oportunidad, Martín no perdió tiempo detrás del piloto de Ducati, adelantándolo con facilidad en la vuelta 3 para entrar en posiciones de podio.

Pero para entonces, Fernández y Bezzecchi ya se habían escapado al frente, con ambos emergiendo como los únicos aspirantes a la victoria.

El piloto de Trackhouse inicialmente construyó una ventaja de casi un segundo, pero Bezzecchi volvió a acercarse en la vuelta 9, reduciendo la diferencia a medio segundo.

La pareja comenzó entonces a intercambiar vueltas rápidas, con Bezzecchi respondiendo al ritmo de Fernández cada vez que este intentaba escaparse al frente.

Pero a mitad de carrera, Bezzecchi era claramente el más rápido de los dos, y en la vuelta 19 realizó el movimiento decisivo en la curva 1 para ponerse líder.

Una vez delante, el italiano abrió de inmediato una ventaja de más de un segundo, ayudado por una salida larga de Fernández en la curva 1.

Con Fernández incapaz de contraatacar, Bezzecchi llegó cómodamente a la meta, asegurando su primera victoria en MotoGP desde el Gran Premio de Italia de mayo y la primera para Aprilia desde el Gran Premio de Gran Bretaña a principios de agosto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández, que ni siquiera estaba seguro de disputar la carrera tras su lesión, aseguró un sólido segundo puesto, con Martín llevándose el último lugar del podio.

Mientras tanto, Ai Ogura, que admitió ser el piloto de Aprilia más lento el sábado, remontó desde el séptimo puesto de la parrilla para adelantar a la KTM de Pedro Acosta en la penúltima vuelta y completar un 1-2-3-4 para Aprilia.

Acosta aun así terminó por delante de Márquez después de que ambos intercambiaran posiciones varias veces durante la parte media de la carrera mientras intentaban mantener la presión de sus neumáticos por encima de los niveles legales.

Con Márquez solo pudiendo ser sexto, Martín vuelve a liderar el campeonato -por dos puntos- de cara al Gran Premio de Australia dentro de dos semanas.

Mientras tanto, Alex Márquez cruzó la meta en séptima posición con la única Gresini superviviente, mientras que di Giannantonio solo pudo ser octavo tras salir desde la primera fila.

Fabio Quartararo (Yamaha) y Enea Bastianini (Tech3) completaron el top 10.

Brad Binder fue el siguiente, 11.º con la KTM oficial, mientras que Honda ofreció una actuación mejorada respecto a la sprint, ya que tanto Luca Marini como Johann Zarco terminaron en los puntos, 12.º y 13.º respectivamente.

Franco Morbidelli (VR46) y Alex Rins (Yamaha) fueron los últimos en puntuar, 14.º y 15.º respectivamente.

Fermin Aldeguer (Gresini), Jack Miller (Pramac) y Francesco Bagnaia (Ducati) se cayeron todos en las primeras fases de la carrera, con Toprak Razgatlioglu (Pramac) uniéndose más tarde a ellos en la lista de abandonos.

MotoGP - GP de Indonesia - Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 27

40'46.582

   170.8   25
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+4.260

40'50.842

 4.260 170.5   20
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 27

+6.890

40'53.472

 2.630 170.3   16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 27

+9.378

40'55.960

 2.488 170.2   13
5 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 27

+9.492

40'56.074

 0.114 170.2   11
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 27

+10.778

40'57.360

 1.286 170.1   10
7 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 27

+16.821

41'03.403

 6.043 169.7   9
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 27

+19.840

41'06.422

 3.019 169.4   8
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 27

+19.999

41'06.581

 0.159 169.4   7
10 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 27

+21.111

41'07.693

 1.112 169.4   6
11 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 27

+21.912

41'08.494

 0.801 169.3   5
12 Italy L. Marini Honda 10 Honda 27

+22.656

41'09.238

 0.744 169.3   4
13 France J. Zarco LCR 5 Honda 27

+26.260

41'12.842

 3.604 169.0   3
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 27

+28.012

41'14.594

 1.752 168.9   2
15 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 27

+31.662

41'18.244

 3.650 168.6   1
16 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 27

+34.168

41'20.750

 2.506 168.5    
17 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 27

+55.596

41'42.178

 21.428 167.0    
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 8

+19 Vueltas

12'25.706

 19 Vueltas 166.1 Retirada  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+22 Vueltas

7'42.948

 3 Vueltas 167.2 Accidente  
dnf Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 5

+22 Vueltas

7'45.589

 2.641 166.2 Accidente  
dnf Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 1

+26 Vueltas

1'35.719

 4 Vueltas 161.7 Accidente  
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