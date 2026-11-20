Crónica de prácticas
MotoGP
Bezzecchi, el más rápido por delante de Martín en la FP1 de MotoGP en Portugal
Marco Bezzecchi abre el fin de semana de MotoGP en Portimao con el mejor tiempo. Jorge Martín termina segundo y Marc Márquez queda apenas en el cuarto lugar
Stephanie Aiglsberger
Publicado: 20 nov 2026, 12:36
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzecchi (Aprilia) se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre de MotoGP en Portugal. El piloto de Aprilia marcó en el Autodromo Internacional do Algarve un tiempo de 1:39.002 minutos y dejó en segundo plano a sus perseguidores directos.
Jorge Martín (Aprilia) ocupó el segundo lugar, a 0,142 segundos, seguido por Alex Márquez (Gresini-Ducati), a 0,243 segundos. Marc Márquez (Ducati) fue apenas cuarto, a 0,259 segundos de Bezzecchi. El español puede asegurar de manera anticipada este fin de semana su octavo título mundial de MotoGP: para eso debe sumar dos puntos más que Martín en el Sprint del sábado.
Para Alex Márquez es el primer fin de semana de carrera desde su operación. Se había perdido el Gran Premio de Qatar para someterse a una cirugía, en la que le retiraron placas metálicas y tornillos del brazo derecho. Está en condiciones para todo el fin de semana de carrera en Portugal.
Joan Mir (Honda) sigue ausente por un agotamiento persistente y Jake Dixon lo reemplaza. Además, Iker Lecuona sustituye al lesionado Francesco Bagnaia (Ducati), que se fracturó el cuarto y quinto metatarsiano en su fuerte caída en Qatar.
El trazado portugués es conocido por sus grandes desniveles y sus exigentes zonas de frenada. La primera curva representa un desafío especial: desde la última curva se llega a más de 300 km/h, a ciegas y en bajada, hacia la curva a la derecha.
Jorge Martín corre en Portugal por primera vez con la Aprilia en esta pista. Portimao es, además, el único circuito del calendario 2026 en el que Marc Márquez todavía no pudo ganar ni un Sprint ni una carrera. Un escenario muy interesante para esta penúltima carrera de la temporada, que podría ser decisiva para el campeonato.
MotoGP - GP de Portugal - 1° Práctica
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 18
1'39.002
170.323 346 2
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 19
+0.142
1'39.144
0.142 170.079 346 3
A. Márquez Gresini
73 Ducati 15
+0.243
1'39.245
0.101 169.906 347 4
M. Márquez Ducati
93 Ducati 17
+0.259
1'39.261
0.016 169.879 345 5
R. Fernández Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 17
+0.409
1'39.411
0.150 169.623 338 6
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 15
+0.461
1'39.463
0.052 169.534 341 7
J. Miller Pramac
43 Yamaha 18
+0.502
1'39.504
0.041 169.464 340 8
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 15
+0.511
1'39.513
0.009 169.449 339 9
P. Acosta KTM
37 KTM 18
+0.616
1'39.618
0.105 169.270 341 10
L. Marini Honda
10 Honda 18
+0.884
1'39.886
0.268 168.816 343 11
B. Binder KTM
33 KTM 19
+0.927
1'39.929
0.043 168.743 348 12
D. Moreira LCR
11 Honda 17
+0.989
1'39.991
0.062 168.639 342 13
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 18
+0.999
1'40.001
0.010 168.622 342 14
J. Zarco LCR
5 Honda 18
+1.011
1'40.013
0.012 168.602 345 15
E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing
23 KTM 18
+1.189
1'40.191
0.178 168.302 348 16
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 18
+1.269
1'40.271
0.080 168.168 342 17
F. Quartararo Yamaha
20 Yamaha 18
+1.294
1'40.296
0.025 168.126 340 18
A. Rins Yamaha
42 Yamaha 18
+1.313
1'40.315
0.019 168.094 339 19
M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing
12 KTM 17
+1.538
1'40.540
0.225 167.718 343 20
F. Morbidelli VR46
21 Ducati 17
+1.667
1'40.669
0.129 167.503 339 21
J. Dixon Honda
96 Honda 20
+1.764
1'40.766
0.097 167.342 338 22
A. Fernández Pramac
47 Yamaha 18
+2.330
1'41.332
0.566 166.407 339 Ver los resultados completos
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