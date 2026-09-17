Bezzecchi no renuncia a ser campeón de MotoGP en 2026 pese a su último error

Aprilia dice que Marco Bezzecchi está decidido a llevar la lucha por el título de MotoGP 2026 hasta el final pese a perder un terreno significativo frente a sus rivales en el Gran Premio de San Marino del pasado fin de semana.

A Bezzecchi se le escapó una posible victoria en Misano cuando se cayó mientras lideraba en la curva 13 en la primera vuelta de la carrera. El italiano había hecho la salida perfecta desde la pole position tras marcar una vuelta de récord en la clasificación, pero lo echó todo por la borda cuando rodaba por delante de su rival por el título Marc Márquez.

Este fue el último de una serie de errores que Bezzecchi ha cometido en lo que ha demostrado ser una campaña propensa a los errores, dejándolo a unos considerables 33 puntos de los colíderes del campeonato, Márquez y Jorge Martín, a falta de ocho rondas.

Aunque el piloto de 27 años ha demostrado que está entre los más rápidos de la parrilla este año, han surgido dudas sobre si es lo bastante maduro como para plantear un desafío sostenido, especialmente contra un rival del calibre de Márquez.

Preguntado en la víspera del Gran Premio de Austria de este fin de semana sobre si puede vencer a Márquez y Martín en el campeonato, Bezzecchi insistió en que aún no renuncia a sus esperanzas de título.

"Bueno, es una gran diferencia, pero tampoco es una locura", dijo. "Ahora, con el formato que tenemos, la posibilidad de ganar o perder puntos es un poco mayor.

"Obviamente, Marc es un rival duro. Así que al final no es fácil, pero en este momento, sinceramente, mi objetivo es intentar recuperar mi consistencia.

"Antes de la lesión [de Sachsenring], empecé a tener algunos altibajos. Antes era súper constante y luego empecé a cometer un par de errores de más.

"Luego la lesión, después la vuelta fue buena, y el domingo pasado cometí un error. Así que mi objetivo es intentar recuperar mi consistencia. Luego, una vez que alcance mi objetivo, daré lo mejor de mí para ser competitivo e intentar estar en la pelea hasta el final".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Getty Images

Misano supuso la quinta vez en siete grandes premios que Bezzecchi no logró sumar puntos en una carrera dominical, ya fuera por errores, lesión o una sanción.

Esta caída de resultados lo ha llevado de liderar el campeonato por 17 puntos tras el Gran Premio de Italia a estar 33 puntos por detrás de Márquez y Martín, lo que representa un cambio de 50 puntos.

Bezzecchi dijo que analizó a fondo su caída en Misano para comprender por completo su error, aunque le resultó "doloroso" ver las repeticiones del incidente.

"Analicé los datos y todo", dijo. "Obviamente, por mi error. Intenté entender qué hice mal en todos los detalles. En cierto modo ya lo había entendido sin mirar los datos.

"Mirar los datos al final es doloroso, pero te da la oportunidad de entender los detalles.

"Al final, sacamos lo positivo del fin de semana. Hubo muchas cosas positivas, empezando por la velocidad, pero también la consistencia durante la sprint.

"Obviamente, un poco triste por el final, pero tenemos otra oportunidad este fin de semana".

Bezzecchi protagonizó una espectacular remontada tras sus lesiones de Sachsenring con un doble podio en Silverstone el mes pasado, devolviendo su desafío por el título al buen camino. Preguntado sobre si ahora le resulta más fácil recuperarse de contratiempos como Misano, dijo: "No, porque es mejor no tener ningún contratiempo, pero al final es parte del juego.

"Somos rápidos, estamos luchando y debemos asumir riesgos, por desgracia. Obviamente, es doloroso, es nuestro trabajo.

"No es más fácil. Cada vez es diferente."