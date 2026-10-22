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Bezzecchi: "¿Órdenes de equipo? Aprilia no ha dicho nada"

El piloto de Aprilia llega a Phillip Island tras volver a la victoria en Mandalika y, por el momento, quiere seguir creyendo pese a los 46 puntos que debe recuperar frente a Jorge Martín.

Matteo Nugnes

Publicado: 22 oct 2026, 12:28

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La maldición se rompió en Mandalika pero, con 46 puntos por recuperar frente a su compañero Jorge Martín y solo cinco Grandes Premios por disputar, Marco Bezzecchi tiene una sola oportunidad para seguir creyendo en el título 2026 de MotoGP: seguir ganando. El piloto de Aprilia parece ser consciente de ello, al menos según lo que contó después de la conferencia de prensa que abrió el Gran Premio de Australia, cuando conversó con los periodistas italianos presentes en Phillip Island.

"La moto está funcionando bastante bien en general. Venimos de Mandalika, que fue en conjunto un fin de semana discreto, en el que pude volver a ganar, que era un poco mi obsesión desde que me lesioné. Así que estoy contento, hay que intentar trabajar bien, tratar de ir fuerte. Ahora quedan pocas carreras, así que hay que intentar ser siempre competitivos. Por lo tanto, ese es mi objetivo", dijo Bezzecchi.

"Claramente, hay que intentar hacer el máximo, porque al final queda poco, pero seguro que hay que asumir algún riesgo más y tratar de ser siempre rápidos. Luego habrá que ver cómo se desarrolla el fin de semana. Antes de empezar es un poco difícil hacer un pronóstico, pero yo intentaré ser lo más rápido posible desde el principio", agregó.

Visto su déficit respecto de "Martinator", que en cambio está muy presionado de cerca por Marc Márquez, que lo sigue a solo dos puntos, hay quienes sostienen que para Aprilia podría haber llegado el momento de recurrir a las órdenes de equipo, aunque el piloto de Rímini asegura que por ahora no se ha movido nada en esa dirección.

"No pienso demasiado en eso. Al final es algo que en este momento no nos afecta demasiado. Si y cuando nos digan algo, los escucharemos y veremos cómo comportarnos en consecuencia. Pero ahora, en este momento, todavía no se nos ha dicho nada".

Lamentablemente, desde el punto de vista físico, pese a que ya pasaron varios meses desde el accidente de Sachsenring, Bezzecchi sigue necesitando recuperarse: "El hombro está al 100%, la rodilla lamentablemente todavía no, y es uno de los motivos por los que volví a casa, porque de todos modos, por desgracia, cada vez que me subo a la moto tiende a generarme líquido y se hincha, así que mantener la pierna flexionada se vuelve difícil".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"También fui a casa por eso. Digamos que claramente está mucho mejor que poco después de que ocurrió la lesión, pero todavía no está del todo bien. Pero es algo con lo que tendré que convivir y que será así hasta el final del año, porque hasta que no pare un tiempo de verdad, no creo que se solucione por completo".

Uno de los temas calientes del jueves fue el Gran Premio de Qatar, que por el momento sigue regularmente en el calendario para el fin de semana del 8 de noviembre, pese a que el conflicto en Medio Oriente no parece calmarse. Bezzecchi parece querer confiar en las decisiones de los organizadores al respecto.

"Al final nosotros somos pilotos, es obvio que queremos correr. Así que eso está claro, pero yo creo que si la organización está garantizando la seguridad, está garantizando el funcionamiento del fin de semana de carrera, al final confío en los organizadores. No creo que sean unos locos desatados que nos mandan allí sin estar seguros de lo que hacen, así que mi posición es esta. Luego, si las cosas cambian, sabemos que los motivos no son muy lindos. Pero esperemos e intentemos ver. Al final, lo que me dicen que haga, lo hago junto a mi equipo. Si ellos como organizadores están seguros, por qué no confiar en ellos".

Por último, se le pidió una opinión sobre el primer match point mundialista en Fórmula 1 para su amigo Kimi Antonelli, que llega a Austin con 102 puntos de margen sobre George Russell y necesitaría salir del fin de semana con al menos 126 para cerrar la pelea.

"Se lo deseo, aunque en mi opinión será un primer match point duro, en el sentido de que de todos modos se tienen que encajar muchas cosas. Más allá de la victoria, que él la puede conseguir porque es rápido, pero que Russell sea noveno si todo va bien me parece difícil. En cualquier caso está cerca, así que debe estar tranquilo, concentrado. Hacer lo que sabe hacer, no inventarse nada, que me parece que ya es bastante capaz. Luego le hago un gran regalo", concluyó.

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